اختصاص ۳۵میلیارد تومان برای جبران خسارت ناشی از سیل به هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد دوشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان با اشاره به اختصاص اعتبارات ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران برای جبران خسارت ناشی از سیل به هرمزگان، عنوان کرد: در این بخش ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته که نحوه توزیع این اعتبارات میان شهرستان ها امروز در شورای برنامه ریزی تصویب شد.

صالح دریانورد افزود: این اعتبارات برای جبران خسارات وارد شده به تاسیسات آب، راه و سایر خسارات هزینه می شود.

وی با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی هرمزگان، بیان داشت: در مجموع بیشتر زمین هایی که برای تعیین کاربری اقتصادی و واگذاری برای اجرای پروژه های بخش خصوصی معرفی شده بودند، توسط شورای برنامه ریزی مورد تایید قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان اضافه کرد: همچنین برداشت آب از دریا برای فعالیت های صنعتی و اقتصادی نیز توسط این شورا مورد بررسی قرار گرفت.