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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۰

دبیر شورای علوم پایه خبر داد؛

درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد

درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از تصویب درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: جلسه مدیران گروههای آموزشی رشته هوشبری سراسر کشور در دی ماه ۹۵ در محل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته هوشبری، تهیه درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از این پس هر چهار ماه (بصورت فصلی) جلسه مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها به منظور پیگیری مسائل آموزشی برگزار شود.

حاجتی امکان ادامه تحصیل دانشجویان رشته هوشبری و برنامه ریزی آموزشی آنان را از مسائل مورد بررسی در این جلسه عنوان کرد و گفت: پیگیری در خصوص نیاز مبرم مراکز آموزشی کارشناسی هوشبری به مربی آموزشی، تامین کادر آموزشی مناطق محروم کشور و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقا کیفیت آموزشی دروس عملی این رشته از دیگر مباحثی بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 3879284

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