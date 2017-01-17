درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: جلسه مدیران گروههای آموزشی رشته هوشبری سراسر کشور در دی ماه ۹۵ در محل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته هوشبری، تهیه درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از این پس هر چهار ماه (بصورت فصلی) جلسه مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها به منظور پیگیری مسائل آموزشی برگزار شود.

حاجتی امکان ادامه تحصیل دانشجویان رشته هوشبری و برنامه ریزی آموزشی آنان را از مسائل مورد بررسی در این جلسه عنوان کرد و گفت: پیگیری در خصوص نیاز مبرم مراکز آموزشی کارشناسی هوشبری به مربی آموزشی، تامین کادر آموزشی مناطق محروم کشور و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقا کیفیت آموزشی دروس عملی این رشته از دیگر مباحثی بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.