شیخ «رائد صلاح» از بند رژیم صهیونیستی آزاد و سپس ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ «رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی فلسطین از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد.
بر اساس این گزارش، وی پس از آزادی، ناپدید شده و هیچ اثری از او مشاهده نشده است.
تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
یک شبکه عرب زبان از آزادی رئیس جنبش اسلامی فلسطین از بند رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که پس از آزادی صلاح، هیچ اثری از وی مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ «رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی فلسطین از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد.
بر اساس این گزارش، وی پس از آزادی، ناپدید شده و هیچ اثری از او مشاهده نشده است.
تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
نظر شما