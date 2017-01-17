شیخ «رائد صلاح» از بند رژیم صهیونیستی آزاد و سپس ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ «رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی فلسطین از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد.

بر اساس این گزارش، وی پس از آزادی، ناپدید شده و هیچ اثری از او مشاهده نشده است.

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