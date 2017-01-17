عملیات مرمت مسجد وکیل به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس مسجد وکیل یکی از مجموعه بناهای تاریخی دوره زندیه است که به دستور کریم خان زند در زمینی به مساحت ۹ هزار و ۴۱۴متر مربع بنا شد. با توجه به اینکه این بنای ارزشمند تاریخی ازآثار شاخص و مستحکم موجود از آن دوره می باشد با رویکرد حفظ و احیای بناهای تاریخی، مسجد مذکور مرمت شد.

در این خصوص سیامک بصیری مسئول فنی معاونت میراث فرهنگی اداره کل اظهار داشت: پروژه مرمت مسجد وکیل یکی از مهمترین آثار مجموعه زندیه از سال ۸۸ آغاز شد و با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و اداره کل اوقاف، مرمت آن در قسمتهای سنگفرش و کف سازی، تعمیر سقف و پشت بام و مرمت کاشی کاری ها به اتمام رسید.

بصیری ادامه داد: با توجه به تخریب و خوردگی سنگفرشها بر اثر عوامل شیمیای و فیزیکی سنگهایی که قابلیت باز پیرایی داشته مرمت و آنهایی که تخریب شده بودند با جایگزینی سنگهای جدید به ضخامت ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر احیا شد.

وی اضافه کرد : امسال ۱۰۰ پروژه مرمتی در سطح استان فارس با هدف مرمت و حفظ بناهای تاریخی، مرمت اشیا موزه ای، ثبت آثار تاریخی، تعیین حریم آثار تاریخی و مطالعات پژوهشی با اعتبار ۱۱۳ میلیارد ریال شروع شده است.

مسئول فنی میراث فرهنگی همچنین با تاکید بر جایگاه ویژه بافت فرهنگی تاریخی درهویت معماری اسلامی-تاریخی استان فارس گفت: در بافت تاریخی ۱۷ هزار پلاک مسکونی موجود است که تا کنون بیش از ۳۸۰ خانه تاریخی آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و اداره کل میراث فرهنگی در راستای قانون حمایت از مالکین و متصرفین بناهای تاریخی با مالکین ۴۰ خانه ثبتی تفاهمنامه ای در قالب مشارکت ۵۰درصدی و کمکهای بلاعوض دولتی امضا نموده است.

وی در پایان اشاره کرد: از مجموع ۴۰ خانه ثبتی مورد اشاره تعداد۳۰ خانه در بافت تاریخی شیراز و ۱۰ خانه در سطح استان از جمله شهرستانهای نی ریز، لار و استهبان قرار دارد.