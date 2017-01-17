به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش عکس دومین سوگواره «عبرات» دوشنبه ۲۷ دی ماه با برگزاری جلسه ای اسامی نفرات راه یافته به مرحله نهایی این بخش را اعلام کردند.

در این جلسه که با حضور سیدعباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی، مهدی رحیمیان، کمال الدین شاهرخ و علی مظلومی داوران بخش عکس و حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین و حامد نگارش دبیر اجرایی سوگواره «عبرات» برگزار شد افراد زیر در ۲ بخش حرفه ای و عمومی راهی مرحله نهایی رقابت در دومین سوگواره فرهنگی هنری «عبرات» شدند:

در بخش حرفه ای:

محمود صادقی، محمدهادی خسروی، عادل عزیزی، حسین ظهروند، جواد پرست، امیر قیومی، اسحاق آقایی، مهدی شریفی، مهدی بذری، محمود خدایوندی، علی جعفری، علی تیموری، علی ابک، رسول مختاری، حسین حاجیلری، امیر حسامی نژاد، امین الرعایا و مهدی علیزاده.

در بخش عمومی:

مرضیه عباسی، فاطمه جوادی، زهرا سادات دارابی، رسول دولت بیاتی، جابر غلامی، نیره قاسمی، مهدی مولایی، مسعود مایانماری، مختار حداد، محمد عامری، مجید پناهی، فرهاد زرگریان احدی، صدرا انصارپور، سید محمد کاظمی، مرتضی امین الرعایا، مهدی ویسانیان، امیر قیومی و امیر حسین کلهری.

در هر بخش از دومین سوگواره «عبرات» برگزیدگان اول تا سوم جایزه نقدی و لوح تقدیر و ۲ نفر دیگر شایسته تقدیر در روز اختتامیه اعلام خواهند شد.

دومین سوگواره «عبرات» ششم بهمن ماه در تالار وزارت کشور به کار خود پایان می دهد.