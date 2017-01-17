افزایش چشمگیرمستمری مددجویان بهزیستی تا سقف ۳برابری از سال آینده

دکتر امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان بهزیستی از بدو تاسیس کمک به افراد نیازمند را متناسب با نوع آسیب اجتماعی به عنوان متولی حوزه سلامت روان و اجتماع و افراد در دستور کار خود قرار داده است.

وی خواستار مساعدت مسئولان برای اجرای قانون سهمیه سه درصدی استخدام معلولان در ادارات شد و گفت: سازمان بهزیستی در کشور ۲۵ هزار شغل ایجاد کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه جامعه هدف سازمان بهزیستی را از مهد کودک تا سالمندی بیان کرد و افزود: به نوعی همه مردم از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.

قادری از وجود ۳۲ هزار معلول در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: متاسفانه آمار معلولان استان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی همچنین به وجود ۹۰ هزار زن سرپرست خانوار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد ۵ هزار زن سرپرست خانوار مستمری بگیر مادام از بهزیستی دریافت می کنند.

قادری از افزایش چشمگیرمستمری مددجویان خبر داد و گفت: این قانون از سال آینده اجرا می شود و بر این اساس میزان مستمری از ۲۰ درصد حداقل قانون کار تا ۳ برابر شدن، از محل صرفه جویی هدفمندی یارانه پرداخت می شود.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: کلیات بحث افزایش مستمری مددجویان به تصویب رسیده و جزئیات آن ابلاغ نشده است.