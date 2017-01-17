شهرک صنعتی ایران - چین مجوزهای ارزیابی زیست محیطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار صبح سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته هوای پاک در سالن جلسات محیط زیست برگزار شد، بیان داشت: پروسه پروژه ملی احداث شهرک صنعتی ایران - چین از سال ۹۳ آغاز شده ولی هنوز مجوزهای ارزیابی زیست محیطی دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه با طرح کلنگ زنی این پروژه ملی مخالف هستیم، عنوان کرد: قرار است بهمن ماه امسال در کمتر از دو هفته دیگر عملیات احداث پروژه ملی ایران - چین بدون دریافت مجوزهای ارزیابی زیست محیطی کلنگ زنی شود.

وفادار افزودد: محیط زیست استان هرمزگان مخالفت خود را با آغاز این پروژه ملی به استاندار هرمزگان و شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام کرده است. این طرح در آینده و در زمان آغاز بهره برداری واحدهای صنعتی که مستقر خواهند شد با مشکلات زیست محیطی روبرو و آسیب هایی متوجه منطقه خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: طرح واگذاری زمین هنوز در واگذاری اراضی جهادکشاورزی معطل است و تا زمانی که مجوزهای ارزیابی زیست محیطی صادر نشود امکان واگذاری زمین نخواهد بود.

به گفته وفادار، در سال ۹۳ فقط مختصات جغرافیایی شهرک صنعتی ایران - چین به محیط زیست اعلام شد و درخواست دریافت ارزیابی زیست محیطی از دستگاه متولی دریافت نشد. طی چند روز گذشته درخواستی وصول شد که در این زمان کم امکان ارائه ارزیابی زیست محیطی وجود ندارد.