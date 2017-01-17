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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۱

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت رکن الدین خسروی

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت رکن الدین خسروی

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی درگذشت رکن الدین خسروی را به جامعه تئاتر و خانواده این هنرمند باسابقه و تأثیرگذار تئاتر تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این پیام تسلیت آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

 خبر ناگوار درگذشت آموزگار تئاتر، استاد رکن الدین خسروی، خانواده بزرگ تئاتر را اندوهگین کرد. او به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های تئاتر مدرن، نه تنها بر نسل تئاتر دانشگاهی، بلکه بر حوزه تئاتر حرفه ای نیز تاثیرات بسزایی گذاشت.

از او آموخته های فراوانی به جا مانده و همان ها نامش را ماندگار نگاه خواهد داشت. درگذشت این هنرمند ارزنده را به خانواده محترم ایشان و جامعه تئاتر تسلیت میگویم.

مهدی شفیعی

مدیر کل هنرهای نمایشی»

کد مطلب 3879293
فریبرز دارایی

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