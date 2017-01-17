المپیاد علمی دانش آموزی هفته اول بهمن ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: المپیاد دانش آموزی هر ساله در هفت رشته فیزیک، ریاضی، نجوم، ادبیات، رایانه، شیمی و زیست شناسی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: ثبت نام المپیاد علمی از ۲۸ آذرماه ۹۵ در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان قشم آغاز شد و افرادی که تمایل خود را در این المپیاد اعلام داشته اند، از پنجم بهمن ماه سال جاری به مدت سه روز با دیگر دانش آموزان کشور به رقابت می پردازند.

پوراشرف تعداد دانش آموزان قشمی حاضر در این المپیاد را ۶۲ نفر اعلام کرد و اظهار داشت:جهت دهی به انگیزه تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان و همچنین پویایی در مدارس به سبب ایجاد رقابت سالم علمی در راستای کسب رتبه های برتر را می توان از اهداف این المپیاد دانش آموزی برشمرد.

مدیر آموزش وپرورش قشم به دیگر اهداف این المپیاد اشاره کرد و گفت:کشف استعدادهای دانش آموزان و نخبه یابی، تقویت بنیه علمی دانش آموزان و پیشگیری از افت تحصیلی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و همچنین تشویق دانش آموزان برگزیده و دبیران و مدیران فعّال در المپیادها، از دیگر اهداف این طرح آموزشی در مدارس هستند.

پوراشرف گفت: نقش المپیادهای ملی در ایجاد بالندگی علمی و انگیزه عمومی بر کسی پوشیده نیست که ایجاد خودباوری فردی و ملی در دانش آموزان از جمله آنهاست.

المپیادهای علمی کشور با همکاری آموزش و پرورش استان ها و مرکز سنجش آموزش و پرورش طی روزهای پنجم تا هشتم بهمن ماه در سراسر کشور برگزار می شود.