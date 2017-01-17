مه گرفتگی در جاده های دو استان/ اعلام محورهای مسدود کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: با توجه به نقشه های پیش یابی هم اکنون در محورهای استان آذربایجان شرقی (محورهای بناب، اهر، هشترود و بستان آباد)استان اذربایجان غربی (محورهای ارومیه - خوی گردنه قوشچی و خوی - سلماس گردنه قره تپه)شاهد پدیده مه گرفتگی و کاهش دید هستیم راننده گانی که قصد تردد در این محورها را دارند حتما باید به تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: برابر گزارش های ارسالی در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج (محدوده پل فردیس تا پل کلاک) باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین (محدوده استاندارد تا پل فردیس) ترافیک نیمه سنگین است.

رئیس مرکز کنترل راه های کشور درباره محورهای مواصلاتی مسدود نیز گفت: محور شمشک - دیزین در استان تهران (عدم ایمنی کافی)، محور پونل - خلخال در استان گیلان و اردبیل (بارش برف)، محور سرو آباد - پاوه، محدوده گردنه تته (بارش برف)، محور سه راهی پونل تا کیلومتر ۱۰ روستای خوجه دره در استان گیلان (ریزش کوه)، مسدود هستند.

رحمانی افزود: محور کرج - چالوس در استان های البرز و مازندران به علت ایمن سازی تونل امیرکبیر (به جز ایام تعطیل رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۵:۳۰ روز بعد از تاریخ ۲۰ دی ماه تا ۲۸ دی ماه مسدود است.