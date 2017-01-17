بهسازی ۱۵۰ هکتار از بافت تاریخی کرمان در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح سه شنبه در نشست با شهرداران محله با تأکید بر مشارکت و همراهی بیشتر مردم با شهرداری، به وسعت ۱۳ هزار هکتاری شهر کرمان اشاره کرد و گفت: متأسفانه سرانه جمعیتی شهر کرمان پایین و ۴۰ نفر در هکتار است که این موضوع، خدمترسانی شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.
بابایی با بیان اینکه در کرج ۲۵ نفر در هکتار و در تهران ۴۰۰ نفر در هکتار زندگی میکنند، گفت: در شبانهروز ۴۰۰ تن زباله در شهر کرمان جمعآوری میشود که این میزان به هزار و ۲۰۰ تن در شبانهروز هم میرسد.
وی افزود: میانگین تولید زباله هر نفر در شهر کرمان، ۷۰۰ گرم است که روزانه به ازای هر نفر ۳۰۰ تومان برای جمعآوری زباله هزینه میکنیم.
بودجه شهرداری از جیب مردم تأمین میشود
شهردار کرمان همچنین به بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری کرمان در سالجاری اشاره کرد و گفت: تعیین این بودجه، به این معنی نیست که شهرداری این میزان بودجه را در اختیار دارد؛ بلکه باید تلاش کنیم تا این بودجه در شهر و از جیب مردم تأمین شود.
بابایی افزود: بودجه سال گذشته شهرداری کرمان ۳۷۰ میلیارد تومان بود و اضافه شدن ۴۰۰ میلیارد تومان به این میزان بودجه در سالجاری، به این دلیل بود که باید ردیف بودجهای برای انعقاد قراردادهای تقاطعهای غیرهمسطح و دیگر پروژههای شهر ایجاد میکردیم.
وی ادامه داد: از بودجه ۳۷۰ میلیارد تومانی سال گذشته، فقط دو میلیارد تومان از منابع دولتی و سایر منابع پرداخت شده و مابقی این رقم از جیب مردم تأمین شده است.
گلایه از عدم پرداخت عوارض توسط برخی از شهروندان
شهردار کرمان با اشاره به همکاری نکردن مردم در پرداخت عوارض مختلف شهرداری گفت: تعداد کمی از شهروندان عوارض مختلف خدمات شهری و نوسازی را پرداخت میکنند و تعداد زیادی از مردم، تا مجبور نشوند، برای پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه نمیکنند.
بابایی افزود: این تعداد از شهروندان وقتی که برای پرداخت عوارض مراجعه میکنند، مجبور میشوند مبلغ زیادی را بابت عوارض عقبافتاده پرداخت کنند که گاهی اوقات موجب نارضایتی آنها میشود.
وی به دیگر منابع مالی شهرداریها نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه ارزش افزودهای که به شهر کرمان پرداخت میشود، از برخی شهرهای دیگر استان کمتر است که دلیل آن نبود کارخانجات بزرگ در شهر کرمان است.
شهردار کرمان افزود: بهطور مثال در شهر بم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان مالیات بر ارازش افزوده به شهرداری بم پرداخت میشود که این رقم در شهر کرمان به ازای هر نفر ۹۵ هزار تومان است که عادلانه نیست، اما به هر حال در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون، اینگونه به شهرداریها پرداخت میشود.
اقدامات شهرداری برای کاهش هزینهها
بابایی با اشاره به اقدماتی که شهرداری کرمان برای کاهش هزینههای شهرداری انجام داده است، گفت: از آن جمله بازنشسته شدن ۳۰۰ نفر از نیروهای شهرداری و واگذاری بخشی از خدمات شهرداری به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: با واگذاری جمعآوری زباله به بخش خصوصی، به ازای هر کیلوگرم زباله ۴۰ تومان کاهش هزینه داشتیم؛ ضمن اینکه با واگذاری کشتارگاه صنعتی کرمان به بخش خصوصی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یارانهای که شهرداری کرمان بابت کشتارگاه پرداخت میکرد، کاهش پیدا کرد و وضعیت کشتارگاه هم بهبود یافت.
شهردار کرمان بازسازی ۵۳ دستگاه اتوبوس و نوسازی چهار هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی را از دیگر اقدامات دانست.
ساخت پنج تقاطع غیرهمسطح در شهر کرمان
بابایی به حضور قرارگاه خاتم در کرمان با همت استاندار کرمان اشاره کرد و گفت: قرارگاه خاتم تشکیلات بزرگِ ملی است که فرامنطقهای فعالیت میکند، اما با تلاش استاندار کرمان وارد کرمان شد تا تقاطعهای غیرهمسطح شهر کرمان را اجرا کند.
وی از ساخت پنج تقاطع غیرهمسطح در شهر کرمان خبر داد و گفت: تمام این تلاشها برای کاهش گرههای ترافیکی است.
شهردار کرمان همچنین بیان کرد: از ۱۳ هزار هکتار وسعت شهر کرمان، ۱۵۰ هکتار بافت فرسوده است که از این میزان، ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی است.
بابایی افزود: از ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی، ۱۵۰ هکتار در دستور کار بهسازی قرار گرفته است.
وی به ساخت پارکهای مختلف در شهر ازجمله پارک بزرگ پدر اشاره کرد و در رابطه با آسفالت معابر نیز گفت: علیرغم تمام مشکلات شهرداری در تأمین منابع، از سال گذشته تاکنون، ۹۷۴ هزار مترمربع از معابر شهر کرمان آسفالت شده است.
شهردار کرمان بار دیگر با تأکید بر همکاری و مشارکت بیشتر شهروندان با شهرداری، از شهردارانمحله خواست در این رابطه شهرداری را یاری کنند.
بابایی گفت: شهردارانمحله زحمت زیادی متحمل میشوند و تعدادی از آنها نیز بهطور خاص فعالیت زیادی دارند که جای تقدیر دارد.
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