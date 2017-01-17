اعزام دوچرخه سوار پیک سبز ایران از خزر تا خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی روز هوای پاک بر پیگیری واجرای برنامه‌های روز هوای پاک بر اجرا و پیگیری طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو طی یک برنامه بلندمدت ولزوم اطلاع‌رسانی وفرهنگ سازی در این زمینه تأکید کرد و از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست از سه‌شنبه‌های بدون خودرو حمایت کنند تا به‌صورت یک جنبش اجتماعی شکل بگیرد.

ابراهیمی با اشاره به توجه جدی محیط‌زیست استان به موضوع آلایندگی وآلاینده ها یادآوری کرد: ترافیک در ساری و برخی از شهرهای غرب استان یکی از مشکلات جدی است که بعد از زباله و پسماند باید در اولویت فعالیت‌های محیط‌زیست وسازمان‌های مربوطه باشد.

وی اضافه کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوا در میدان شهرداری ساری به‌صورت آنلاین میزان آلودگی هوا را رصدمی کند و باید ضمن افزایش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و ارتقا پارامترهای اندازه‌گیری آلودگی هوا را مورد توجه قرار داد تا باانجام اقدامات لازم در آینده با مشکل آلودگی هوا مواجه نشویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: بر این اساس برنامه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران در روز هوای پاک شامل اعزام دوچرخه‌سوار (رحمت الله آزاد) پیک سبز ایران از خزر تا خلیج‌فارس پیگیری سه‌شنبه‌های بدون خودرو در مازندران و دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی در سطح شهر، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک و با همکاری آموزش‌وپرورش پیاده‌روی و پاک‌سازی گروه‌های طبیعت‌گردی در میانکاله و هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد با عنوان نقش من در هوای پاک است.

برنامه‌های روزهوای در روزهای ۲۹ تا ۱ بهمن‌ماه اجرا می‌شود.