پاسخ ایران به دعوتنامه وزارت حج عربستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروزبه ریاست حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر تشکیل شد نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت گفت: در صورت فراهم شدن مقدمات و شرایط لازم همه مصمم هستند که حج آینده برگزارشود.

وی با اشاره به دعوتنامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات دو جانبه درخصوص حج ۹۶ افزود: نامه توسط صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به وزیر حج عربستان ارسال و محورهای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران به طرف سعودی منعکس شده است.



وی اضافه کرد: امیدواریم گفتگوها به نتیجه رسیده و زمینه برای برگزاری فریضه معنوی حج فراهم شود.



وی همچنین با اشاره اینکه عربستان اعلام کرده است سهمیه کشورها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت، از مسئولان سازمان حج وزیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست که برای تمامی امور مرتبط با حج در کمیته های کارشناسی راهکار مناسب طراحی شود و همه حوزه ها برای اعزام حدود ۸۰ هزار زائر آمادگی لازم را داشته باشند.



نماینده ولی فقیه فضای عمومی درسطح جامعه و مسئولان را در مسیر راه اندازی حج آینده عقلانی و حکیمانه توصیف و ابراز امیدواری کرد راه برای انجام حجی آبرومندانه و با عزت باز شود.



در این نشست حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت و مدیران بخش های مختلف در این سازمان و بعثه مقام معظم رهبری با بیان تمهیدات صورت گرفته درخصوص حج ۹۶ اعلام کردند که در این خصوص برنامه ریزی ها صورت گرفته و برای رفع مشکلات و ابهاماتی که وجود دارد جلسات کمیته های کارشناسی با قوت ادامه خواهد یافت.



برپایه این گزارش در ادامه این نشست شرکت کنندگان درباره مفاد آیین نامه و محورهای اجرایی کمیته بحران در حج ،عمره، عتبات و سوریه و اعزام های نوروزی عتبات نیز تبادل نظر کردند.



در این جلسه اعلام شد که برای افزایش پنجاه درصدی کاروان های اعزامی به عتبات عالیات در ایام نوروز مقدمات درحال فراهم شدن است و ثبت نام از مشتاقان در اواخر بهمن ماه صورت خواهد گرفت.



سرپرست سازمان حج و زیارت نیز از اعزام روزانه حداقل ۱۵۰ کاروان به عتبات عالیات در ایام نوروز خبر داد.



نماینده ولی فقیه نیز تاکید کرد: برای ارائه خدمات مناسب به زائران در بخش های اسکان ، تغذیه و حمل و نقل تدابیرلازم اندیشیده شود و به زائران در خصوص تسهیلاتی که دریافت خواهند کرد از طرق مختلف اطلاع رسانی شود.



نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت از مسئولان حوزه های مختلف در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست که اجرای هرچه بهتر محورهای مورد نظر ستاد در مرکز و عراق را در برنامه خود قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام واعزام کاروان ها به صورت هوایی و زمینی با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد برنامه ریزی نمایند.