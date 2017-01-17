دلایل افزایش جعل اسناد در کشور/ضرورت هوشیاری شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمدرضا اکبری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری استان های سراسر کشور، اظهارداشت: یکی از اهداف مهم برگزاری این نشست، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء کشف به وقوع جرایم این حوزه است.

وی به بازدید کارآگاهان از چاپخانه اسناد امنیتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: این بازدید در راستای ارتقاء سطح شناخت تخصصی کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری انجام شد که مورد استقبال قرار گرفت.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا بیان کرد: کاهش اختلاف آماری جرایم بین سامانه های جامع و رخدادها، آشنایی کارکنان با روش های علمی جرایم، کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار ، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب گذشته از اهداف برگزاری این نشست به شمار می آید.

وی با اشاره به کاهش فاصله وقوع تا کشف پرونده های جعل وکلاهبرداری، گفت: کشف جرایم با استفاده از توانمندی های علمی و تشخیص هویت از اهمیت ویژه ای در این حوزه برخوردار است.

سرهنگ اکبری با اشاره به افزایش جعل در سطح جامعه به برخی عوامل در ایجاد جعل افراد سودجو، گفت: اخذ تسهیلات کلان از بانک ها، پایین بودن ضرایب امنیتی بعضی از اسناد، دریافت کارت عابر بانک، دسته چک و نیز ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با مدارک مفقودی و مسروقه از دیگر عوامل وقوع جعل به شمار می آید.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: عدم آشنایی برخی از ارگان ها و سازمان ها در خصوص نحوه احراز هویت واقعی افراد و نیز عدم ساماندهی انتشار آگهی در رسانه ها از جمله وزارت ارشاد و صدا و سیما باعث سوءاستفاده و کلاهبرداری های بسیاری در جامعه شده است.

کارآگاه اکبری، عدم ساماندهی در فروش سیم کارت های اعتباری، نبود نظارت جدی و مستمر بر زندان های کشور در خصوص ورود سیم کارت و گوشی تلفن همراه به داخل زندان از عوامل افزایش وقوع کلاهبرداری برشمرد.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی نیروی انتظامی تا کنون توانسته درصد بسیار بالایی از جرایم جعل و کلاهبرداری را کشف کند اما باید توجه داشت هوشیاری مردم سهم زیادی در جلوگیری از افزایش وقوع چنین جرایمی دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه افراد سودجو همیشه مشغول طراحی نقشه ای تازه برای فریب شهروندان هستند، گفت: هوشیاری شهروندان اغلب می تواند نقشه‌های جاعلان و کلاهبرداران را ناکام کند.