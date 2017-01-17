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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

معاون پلیس آگاهی ناجا عنوان کرد؛

دلایل افزایش جعل اسناد در کشور/ضرورت هوشیاری شهروندان

دلایل افزایش جعل اسناد در کشور/ضرورت هوشیاری شهروندان

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، دلایل افزایش جعل در جامعه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمدرضا اکبری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری استان های سراسر کشور، اظهارداشت: یکی از اهداف مهم برگزاری این نشست، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء کشف به وقوع جرایم این حوزه است.

وی به بازدید کارآگاهان از چاپخانه اسناد امنیتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: این بازدید در راستای ارتقاء سطح شناخت تخصصی کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری انجام شد که مورد استقبال قرار گرفت.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا بیان کرد: کاهش اختلاف آماری جرایم بین سامانه های جامع و رخدادها، آشنایی کارکنان با روش های علمی جرایم، کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار ، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب گذشته از اهداف برگزاری این نشست به شمار می آید.

وی با اشاره به کاهش فاصله وقوع تا کشف پرونده های جعل وکلاهبرداری، گفت: کشف جرایم با استفاده از توانمندی های علمی و تشخیص هویت از اهمیت ویژه ای در این حوزه برخوردار است.

سرهنگ اکبری با اشاره به افزایش جعل در سطح جامعه به برخی عوامل در ایجاد جعل افراد سودجو، گفت: اخذ تسهیلات کلان از بانک ها، پایین بودن ضرایب امنیتی بعضی از اسناد، دریافت کارت عابر بانک، دسته چک و نیز ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با مدارک مفقودی و مسروقه از دیگر عوامل وقوع جعل به شمار می آید.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: عدم آشنایی برخی از ارگان ها و سازمان ها در خصوص نحوه احراز هویت واقعی افراد و نیز عدم ساماندهی انتشار آگهی در رسانه ها از جمله وزارت ارشاد و صدا و سیما باعث سوءاستفاده و کلاهبرداری های بسیاری در جامعه شده است.

کارآگاه اکبری، عدم ساماندهی در فروش سیم کارت های اعتباری، نبود نظارت جدی و مستمر بر زندان های کشور در خصوص ورود سیم کارت و گوشی تلفن همراه به داخل زندان از عوامل افزایش وقوع کلاهبرداری برشمرد.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی نیروی انتظامی تا کنون توانسته درصد بسیار بالایی از جرایم جعل و کلاهبرداری را کشف کند اما باید توجه داشت هوشیاری مردم سهم زیادی در جلوگیری از افزایش وقوع چنین جرایمی دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه افراد سودجو همیشه مشغول طراحی نقشه ای تازه برای فریب شهروندان هستند، گفت: هوشیاری شهروندان اغلب می تواند نقشه‌های جاعلان و کلاهبرداران را ناکام کند.

کد مطلب 3879309

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