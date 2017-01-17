زائرسرای بزرگ امام رضا(ع) در سبزوار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از از زائرسرای بزرگ امام رضا(ع) شامگاه دوشنبه در سبزوار باحضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

این زائرسرا در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع و در زیربنایی به وسعت سه هزار و ۵۰۰ متر و با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این مراسم اظهار کرد: نام گذاری حضرت رضا(ع) بر روی این زائرسرا تشریفاتی نیست و این مجموعه فرهنگی باید در زمینه توسعه فرهنگ رضوی و اهل بیت(ع) در این منطقه گام بردارد.

وی ادامه داد: بیشتر زائرسراهایی که توسط مردم در شهر مشهد ساخته شده اند ویژه اقشار متوسط به بالا است و زائران کم درآمد و بی‌درآمد نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: از آنجایی که آستان قدس معتقد است زائران حرم رضوی باید گرامی داشته شوند، در این راستا ساخت زائرسراهای ارزان قیمت برای این افراد در دستور کار است.

وی در ادامه گفت: تعداد میقات الرضاهای موجود در مسیر زائران حرم رضوی کافی نیست و برای تسهیل امر زیارت و کاهش تصادفات توسعه این زائرسراها ضروری است.

۲۰۰ هزار زیارت اولی به حرم مطهر رضوی مشرف شده‌اند

آیت الله رئیسی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۰۰ هزار زیارت اولی به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شده اند، خاطرنشان کرد: ماموریت آستان قدس رضوی توسعه فعالیت‌های فرهنگی با توجه به سیره رضوی است.

وی تاکید کرد: از دیگر ماموریت های آستان قدس رضوی موضوع تسهیل در امر زیارت برای زائران با توسعه و احداث زائرسراها و زائرشهرها است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تقویت و توسعه مراکز و فرهنگی در سطح سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و مناطقی که از خدمات فرهنگی آستان قدس محروم هستند از دیگر برنامه های در دستور کار است.

وی با بیان اینکه غرب درصدد برتری فرهنگ خود بر فرهنگ و جوامع اسلامی است، خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با این تهدیدات پیروی و فراگیر شدن سیره و اخلاق رضوی و افزایش فرهنگ زیارت است.