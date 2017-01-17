به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.
بر این اساس برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۹ دی ماه
ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰: کلینیک داوری کشتی آزاد و فرنگی
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: کلینیک داوری کشتی پهلوانی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: جلسه سرپرستان تیم ها و قرعه کشی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی کشتی آزاد
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: وزن کشی کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی کشتی پهلوانی
پنج شنبه ۳۰ دی ماه
ساعت ۹ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۵ تا ۱۷: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
جمعه اول بهمن ماه
ساعت ۹ تا ۱۱: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها
ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۵: مسابقات نیمه نهایی
ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶: مسابقات نیمه نهایی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۰: مراسم اختتامیه
ساعت ۱۷ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال
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