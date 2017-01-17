به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه در رشته های آزاد، فرنگی و پهلوانی به صورت تیم به تیم در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

بر این اساس برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۹ دی ماه

ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰: کلینیک داوری کشتی آزاد و فرنگی

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: کلینیک داوری کشتی پهلوانی

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: جلسه سرپرستان تیم ها و قرعه کشی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی کشتی آزاد

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: وزن کشی کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی کشتی پهلوانی

پنج شنبه ۳۰ دی ماه

ساعت ۹ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها

ساعت ۱۵ تا ۱۷: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها

جمعه اول بهمن ماه

ساعت ۹ تا ۱۱: ادامه مسابقات مقدماتی تمامی رشته ها

ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۵: مسابقات نیمه نهایی

ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶: مسابقات نیمه نهایی

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۰: مراسم اختتامیه

ساعت ۱۷ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال