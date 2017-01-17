۲۵ زندانی جرایم مالی غیرعمد در گلستان آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان با اعلام این خبر اظهار کرد: این افراد به دلیل جرائم مالی غیر عمد مانند سوانح رانندگی، مهریه، بدهی مالی و نفقه در زندان های گرگان و گنبدکاووس زندانی بودند.

رئیس ستاد دیه استان افزود: بدهی این افراد حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نیمی از این مبلغ را شاکیان گذشت کردند.

هاشمیان بیان کرد: بخشی از باقی مانده بدهی این افراد از کمک های خیران و اعتبارات ستاد دیه تامین شد.

به گفته هاشمیان برای تامین باقی مانده بدهی نیز به این زندانیان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می شود.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۹۷ زندانی جرایم غیرعمد استان با کمک خیران و گذشت شاکیان، از زندان آزاد شده اند.

هاشمیان با اشاره به این که برخی افراد ناخواسته گرفتار زندان شده اند ابراز امیدواری کرد که خیران برای کمک به آزادی این افراد پیشگام شوند.