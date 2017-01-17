اعضای ستاد انتخابات شهرستان بیرجند منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بیرجند، علی ناصری رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیرجند، در احکام جداگانه‌ای اعضای ستاد انتخابات شهرستان بیرجند در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.

بر این اساس احمدرضا رضایی بعنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان، حسین مالکی بیرجندی بعنوان عضو ستاد ستاد انتخابات شهرستان، حسین حسن پور بعنوان مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان، ولی اله احمدی بعنوان مسئول کمیته امنیت ستاد انتخابات شهرستان، علی بشیری بعنوان مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان منصوب شدند.

همچنین روح اله نوری بعنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان، قائم قیروانی بعنوان مسئول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان، مهدی معلمی بعنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات شهرستان، سید محمد رضوی نژاد بعنوان عضو ستاد انتخابات شهرستان، علی ناصری مهمویی بعنوان عضو ستاد انتخابات شهرستان، محمدرضا بیجاری بعنوان عضو ستاد انتخابات شهرستان منصوب شدند.

در حکم فرماندار بیرجند خطاب به اعضای ستاد و مسئولین کمیته های مختلف آمده: امید است با توکل بر پروردگار متعال و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید با رعایت دقیق قوانین و مقررات در جهت هرچه باشکوه‌تر برگزار نمودن انتخابات قانونی و جلب مشارکت حداکثری مردم شریف شهرستان بیرجند و انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید.

گفتنی است ریاست ستاد انتخابات شهرستان به عهده فرماندار است و معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری نیز بعنوان دبیر این ستاد فعالیت خواهد کرد.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۶ در سراسر کشور برگزار می‌شود.