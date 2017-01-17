به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه هفتم پلیس مشخص شد فردی به نام یاور در محدوده میدان تره بار مرکزی تهران اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح وسیع با همکاری سایر قاچاقچیان از شرق کشور و سپس توزیع آن می کند.

وی ادامه داد: شناسایی و دستگیری نامبرده در دستور کار ماموران پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و پس از زیر نظر گرفتن و اشراف اطلاعاتی کامل میدان میوه و تره بار مرکزی به صورت شبانه روزی در نهایت سوژه با یک دستگاه خودرو وانت سفید رنگ در قسمت غربی میدان تره بار شناسایی شد.

بخشنده تاکید کرد: با هماهنگی مقام قضائی و صدور دستور بازداشت متهم، طی یک اقدام ضربتی خودروی متهم متوقف و بازداشت شد و در بازرسی از خودروی وی پنج کارتن بار خیار که داخل آن ۵۰ کیلوگرم تریاک در ۱۰ بسته که به طرز ماهرانه ای مخفی شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: متهم به پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل و به جرایمش اعتراف کرد.