مقابله با خشکسالی نیازمند روش های علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در محل استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به اثرات منفی پدیده خشکسالی در ابعاد مختلف، اظهار داشت: برای مقابله با این پدیده باید از روشهای علمی روز و تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده کرد.

وی در این زمینه اضافه کرد: باید دلایل وقوع خشکسالی های اخیر به روش علمی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

استاندار ایلام ضمن تشکر از سپاه امیرالمؤمنین (ع)استان به خاطر برنامه ریزی برای برگزاری همایش استانی مدیریت بحران در اسفندماه سال جاری، اظهار داشت: در کنار محورهای طرح شده برای همایش، مباحث نظری مدیریت بحران نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت کارگروه های ۱۴ گانه ذیل شورای هماهنگی مدیریت بران استان در برگزاری همایش شد.