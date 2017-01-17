به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: سوابق درخشان ایشان در روزهای سخت انقلاب و جنگ بر کسی پوشیده نیست و این شخصیت بزرگ حقی به گردن همه مردم دارد لذا باید نام ایشان نیز ماندگار بماند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: باید هر چه سریعتر مکانی به نام این شخصیت مبارز نامگذاری شود. پیشنهاد من هم این است که این نامگذاری با توجه به جایگاه ایشان نباید نصف یک خیابان یا اتوبان باشد.

دوستی با پیشنهاد تغییر نام بزرگراه رسالت به آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: از آنجایی که هاشمی امام جمعه تهران بود و اتوبان رسالت از مصلی آغاز می شود پیشنهاد تغییر نام این بزرگراه را دارم.

وی اضافه کرد: ما همچنین در برخی مناطق تهران مانند ده ونک، دره اسلام آباد و فرحزاد مشکلات ساخت و ساز داریم که امیدوارم این موضوع هم رفع شود و هم در بودجه شهرداری دیده شود.