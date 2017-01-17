به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع‌ رسانی جشنواره بین‌المللی اقوام، پیمان جسری مسئول کمیته فرهنگی اولین جشنواره بین‌المللی اقوام، با بیان اینکه این کمیته مسئول برگزاری نشست‌های تخصصی جشنواره است، گفت: برنامه‌های جشنواره بین‌المللی اقوام بر طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عمدتا کاربردی و اجرای صحنه‌ای است که از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا تصمیم بر این گرفته شد که در کنار برنامه‌هایی مانند موسیقی و نمایش ما بتوانیم برنامه‌های تئوری و نظری که ریشه برنامه‌های اجرایی است را نیز در این جشنواره، جهت تکمیل برنامه‌های آن داشته باشیم و بر همین اساس برگزاری نشست‌های تخصصی در خصوص جنبه‌های مختلف زندگی اقوام با حضور اساتید برجسته کشوری و استانی در این جشنواره تدارک دیده شد.

این مسئول از تدارک پنج نشست تخصصی در اولین جشنواره بین‌المللی اقوام خبر داد و اظهار کرد: اولین نشست ما بصورت کارگاه آموزشی با عنوان "لباس اقوام" و ویژه طراحان لباس‌های بومی اقوام است که با حضور «لیلا نوری‌الاصل» مدرس طراحی و دوخت لباس بومی و محلی اقوام ایرانی روز نخست جشنواره (۳۰ دیماه) در محل تالار انتظار برگزار می‌شود.

جسری افزود: نشست بعدی روز جمعه (اول بهمن ماه) با عنوان نشست تخصصی " اقوام ایرانی در گستره تاریخ و کرمانشاه شناسی" است که با حضور پروفسور «میرجلال الدین کزازی» و دکتر «محمدعلی سلطانی» برگزار میشود.

مسئول کمیته فرهنگی اولین جشنواره بین‌المللی، تصریح کرد: روز شنبه ( دوم بهمن ماه) هم، سه نشست شامل نشست تخصصی "ریشه شناسی قوم کُرد" با حضور دکتر «محمود گلزاری»، نشست "کارکرد آیین‌های نمایشی در تئاتر معاصر" با حضور دکتر «داوود فتحعلی بیگی» و نشست "ریشه مشترک موسیقی‌های کُردی و قدیمی جهان" با حضور دکتر «حمیدرضا اردلان» و دکتر «جمالی» در اولین جشنواره بین‌المللی اقوام در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مسئول، برگزاری این نشست‌های تخصصی را فرصت خوبی برای علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هنر اقوام ایرانی دانست و از همه افراد خواست تا در این نشست‌ها حضور پیدا کرده و از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

اولین جشنواره بین‌المللی اقوام ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.

مجری برگزاری این جشنواره موسسه فرهنگی هنری "شکوه انقلاب" است و بازدید از این جشنواره برای عموم و علاقمندان بصورت رایگان است.