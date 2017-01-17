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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

با اجرای طرح امداد ونجات زمستانه صورت گرفت؛

امدادرسانی به ۲۷۱ حادثه دیده در خراسان رضوی

امدادرسانی به ۲۷۱ حادثه دیده در خراسان رضوی

مشهد ـ معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اعلام خبر امدادرسانی به ۸۶ حادثه دیده در استان، گفت: ۲۸۴ نیروی عملیاتی درحال خدمت رسانی در طرح امدادونجات زمستانه هستند.

 اسماعیل بهمن آبادی  در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی طی شش روز گذشته، اظهار کرد: در این مدت، ۸۶ حادثه در پایگاه های امدادی این جمعیت در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: عملیاتی امدادی ارائه شده برای بالغ بر ۲۷۱حادثه دیده بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تعداد حوادث جاده‌ای در این بازه زمانی را ۶۳ مورد دانست و افزود: این حوادث ۱۸۳مصدوم داشت  و ۷۹نفر برای رسیدگی و معالجه تکمیلی به مراکز درمانی خراسان رضوی منتقل شده‌اند.

بهمن آبادی با بیان اینکه طرح امداد ونجات زمستانه تا نوروز ۹۶ ادامه دارد، تصریح کرد: هم اکنون ۱۰۱ تیم عملیاتی بالغ بر ۲۸۴امدادگر دراین طرح مشارکت دارند.

کد مطلب 3879335

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