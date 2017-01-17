امدادرسانی به ۲۷۱ حادثه دیده در خراسان رضوی

اسماعیل بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی طی شش روز گذشته، اظهار کرد: در این مدت، ۸۶ حادثه در پایگاه های امدادی این جمعیت در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: عملیاتی امدادی ارائه شده برای بالغ بر ۲۷۱حادثه دیده بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تعداد حوادث جاده‌ای در این بازه زمانی را ۶۳ مورد دانست و افزود: این حوادث ۱۸۳مصدوم داشت و ۷۹نفر برای رسیدگی و معالجه تکمیلی به مراکز درمانی خراسان رضوی منتقل شده‌اند.

بهمن آبادی با بیان اینکه طرح امداد ونجات زمستانه تا نوروز ۹۶ ادامه دارد، تصریح کرد: هم اکنون ۱۰۱ تیم عملیاتی بالغ بر ۲۸۴امدادگر دراین طرح مشارکت دارند.