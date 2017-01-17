هر تاکسی پیکان سالانه هم وزن خودش آلودگی هوا تولید می کند!

قدس آنلاین نوشت: «تاکسی های فرسوده» یکی از دلایل آلودگی هوای ابرشهرها از جمله پایتخت است. به همین دلیل نوسازی ناوگان تاکسیرانی و حذف پیکان در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت تا هر چه سریعتر یکی از دلایل افزایش آلودگی هوا در سطح شهر را حذف کنند.

چون آنطور که آمارها نشان می دهد یک پیکان فرسوده قابلیت این را دارد که در طول سال حدود ۹۰۰ کیلو آلاینده تولید کند. حالا تصور کنید روزانه ۱۸ میلیون سفر در تهران انجام می شود که سهم ناوگان تاکسیرانی ۳.۵ میلیون نفر است.

تقریبا از هر ۵ شهروند تهرانی یک نفر تاکسی سوار است، یعنی چیزی نزدیک به ۷۲۰ هزار تهرانی. تعداد تاکسی های فرسوده کشور نیز ۹۰ هزار عدد اعلام شده که از این تعداد ۱۷ هزار تاکسی فرسوده در پایتخت تردد می کند. خودتان با یک حساب سرانگشتی میزان آلایندگی هوا از طریق تاکسی های فرسوده را محاسبه کنید.

پنجم دی ماه بود که هیئت دولت در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهور با ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کلانشهرها موافقت کرد. ماجرا از این قرار بود که هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران موافقت کرد. به موجب اصلاح این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد در قالب بودجه سالیانه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده کلانشهرها اقدام کند. همچنین شهرداری‌های کلانشهرها موظف اند امتیاز بهره‌برداری تاکسی‌هایی را که به سن فرسودگی رسیده و دارندگان آنها نسبت به نوسازی خودروهای مذکور تا پایان همان سال اقدام کرده، لغو کند.

فقط ۱۲۰۰ پیکان فرسوده باقی مانده است

با وجود آنکه هر ماه مسئولان خبر از نوسازی تاکسی های فرسوده می دهد اما باز هم در سطح شهر شاهد تردد تاکسی های فرسوده هستیم که همچنان مسافر سوار می کنند و به کار خود ادامه می دهند. مهدی ابراهیمی، معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران درباره روند نوسازی تاکسی های فرسوده که با جدیت دنبال می شود گفت: «در طرح ملی نوسازی توسط دولت تا کنون ۹۸۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است که ۴۰۰ دستگاه تاکسی ها مربوط به آریو است و باقی پژو و سمند هستند. یکی از مسائلی که در اولویت قرار گرفته شده خودروهای پیکان اند و قصد داریم این خودروها را از ناوگان تاکسیرانی حذف کنیم. در شروع این طرح ۶ هزار پیکان تاکسی در تهران وجود داشت و در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ دستگاه پیکان باقی مانده تا نوسازی شوند و امیدوار هستیم تا پایان سال با تاکسی پیکان خداحفظی کنیم.»

پرداخت ۴ میلیون وام ۴ درصدی از سوی تاکسیرانی

او با اشاره به اینکه برای حذف هر چه سریعتر تاکسی های فرسوده تسهیلات ویژه ای نیز سازمان تاکسیرانی تهران در نظر گرفته گفت: «تاکسیرانی برای سرعت بخشیدن به این نوسازی علاوه بر وام ۲۰ میلیونی با سود ۱۶ درصد که از طرف سه بانک عامل پرداخت می شود جهت تامین نقدینگی واریزی اولیه نیز سازمان تاکسیرانی به صاحبان خودروهای فرسوده ۴ میلیون تومان به صورت وام قرض الحسنه کم کارمزد یعنی با ۴ درصد سود پرداخت می کند تا بدون هیچ دغدغه ای نوسازی ها انجام گیرد. این کارها انجام می شود تا گله ای باقی نماند. چون سال آینده نمی توانیم از پیکان ها در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران استفاده کرد. آنطور که صاحب نظران اعلام کرده اند هر خودروی پیکان و هر خودروی کاربراتوری اگر مانند تاکسی ها، روزانه حدود ۲۰۰-۲۵۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند در طول سال هم وزن خودشان حدود ۹۰۰ کیلوگرم ذرات معلق و آلودگی در هوای منتشر می کند که خیلی خطرناک است. نوسازی ناوگان تاکسیرانی کار بزرگی است که در تهران در حال انجام است. اگر تا دیروز تهران ۶ هزار دستگاه تاکسی پیکان داشته تا به امروز ۵ هزارتای آن را نوسازی کرده و این اقدام بزرگی است.»

بانک ها اسفند ماه وام نمی دهند

ابراهیمی با تاکید بر اینکه صاحبان خودروهای فرسوده مطلع باشند بانک ها در اسفند ماه وامی پرداخت نمی کنند پس تا فرصت باقی است سریعتر جهت دریافت وام اقدام کنند توضیح داد: «صاحبان تاکسی های فرسوده به این موضوع توجه داشته باشند بانک ها در اسفندماه وامی پرداخت نمی کنند. هرچند در این اواخر نیز شاهد سردی بانک ها در پرداخت تسهیلات نوسازی هستیم و به بهانه های مختلف می خواهند سختگیری هایی انجام دهند تا تعداد پرداختی وام ها را کمتر کند؛ با این حال آنچه مسلم است معمولا هر نوع وامی در اسفندماه از سوی بانک ها پرداخت نمی شود که از تاکسیران ها می خواهیم حتما از این فرصت باقی مانده استفاده کرده و سریع تر کارهای بانکی شان را انجام دهند تا سال ۹۶ هیچ تاکسی پیکان فرسوده ای باقی نماند.»

تلاش دولت برای تسهیل پرداخت وام و تعلل بانک ها

معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران به مصوبه هیات دولت اشاره کرده و می گوید: «۲۷ آذرماه بود که مصوبه ای از سوی هیات دولت برای دارندگان تاکسی های فرسوده صادر شد تا تاکسیران ها از تسهیلات در نظر گرفته شده بتوانند به صورت فوریت استفاده کنند. در کارگروه کاهش آلودگی کلان شهرها که ریاست آن نیز بر عهده معاون اول ریاست جمهوری است قرار شد دیگر بانک ها برای پرداخت وام به تاکسیران ها برای استفاده از تسهیلات نوسازی در کل کشور؛ استعلامی درباره چک های برگشتی یا اقساط معوقه سایر بانک هایشان نگیرند و این کار در سرعت و تسهیل دریافت وام بسیار تاثیرگزار است. چون طبق آماری که سازمان گرفته ممکن است حدود ۲۰ درصد تاکسیران ها در کل کشور به این مشکل بربخورند. برگشت چک های خیلی مختصری در حد بضاعت یک تاکسیران مثلا ۵۰۰ تا یک میلیون تومان باعث شده بود بانک ها در پرداخت وام تعلل کنند که در ۲۷ آذرماه هیات دولت مصوب کرد این تاکسی ها برای دریافت وام های نوسازی مستثنی و این استعلام ها برداشته شود تا اگر احیانا حتی چک برگشتی هم از سوی صاحب تاکسی وجود داشت یا اقساط معوق داشتند از آنها ایراد نگیرند و وام نوسازی که در اولویت دولت است سریع تر واریز شود. همچنین شرایطی مانند بیمه های بدنه اجباری که گفته شده بود چهار سال آن باید پرداخت شود یک ساله اش کردند تا فشار کمتری به تاکسیران ها وارد شود.»

با وجود توضیحات ابراهیمی گویا هنوز بخش نامه ای به شعب مختلف بانک ها در این زمینه صادر نشده و به همین دلیل بانک ها در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهد. ابراهیمی گفت: «از آخر آذرماه که این مصوبه صادر و به بانک مرکزی و روسای بانک های ملت، پارسیان و تجارت ابلاغ شد؛ اما در رده های پایین تر یعنی شعب این بخشنامه ها ابلاغ نشده و به آنها دستورالعملی نرسیده. بیش از یک ماه از این موضوع گذشته اما می بینید که هنوز آنطور که باید عملیاتی نمی شود. فرصت ها و زمان ها در حال از دست رفتن است با وجود آنکه همکاری بانک ها تا به حال خوب بوده اما این موضوع در ماه های پایانی سال دارد مشکل ساز می شود. یکسری موارد اینچنینی باعث شده روند کندی در بانک ها داشته باشیم.»

وفای پیکان خوب بود

همانطور که گفته شد حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تاکسی فرسوده نوسازی شده اند. یکی از صاحبان تاکسی جدید که به تازگی به جای پیکان فرسوده اش یک تاکسی جدید پژو تحویل گرفته است گفت: «تعویض خودروهای فرسوده کار پسندیده ای بود که در حال انجام است. با وجود آنکه در ابتدا سخت گیری هایی وجود داشت. مثلا در زمان دریافت وام باید ضامن معتبر می بردیم که خیلی از ما چنین ضامن کارمندِ دولتیِ رسمیِ دارای فیش حقوقی با رقم قابل قبول بانک را نداشتیم. حتی کسی که جواز کسب داشته باشد را هم سخت می توانستیم راضی کنیم تا ضامن شود و خیلی ها همین ها را هم نداشتند تا چه برسد بخواهد آنها را راضی کند. برای همین بسیاری در همان مرحله ضامن می ماندند اما بعد از مدتی خود تاکسیرانی ضمانت راننده های تاکسی را بر عهده گرفت.»

او ادامه داد: «در نهایت وام ۲۰ میلیون تومانی را باید با اقساط حدود ۵۰۰ هزار تومان و سود ۱۶ درصد پس بدهیم. ۵ میلیون تومان هم نقدی باید واریز کنیم و خود تاکسی پیکان قدیمی را هم از ما ۵ میلیون تومان خریدند که توانستیم در نهایت این تاکسی جدید را بگیریم.» این راننده تاکسی گله از کیفیت این خودروها دارد: «با وجود آنکه خودروی جدید از پیکان های قدیمی خیلی بهتر است اما یک راننده تاکسی از ماشین اش چه می خواهد؟ یک موتور قوی. اما متاسفانه پژوهایی که به ما تحویل می دهند شاید اتاق خوب و شیک داشته باشد اما موتور قوی ندارد. باز هم سمندها بهتر است. باید ببینیم تا کی چرخ این ماشین ها برای ما می چرخد. وفای پیکان که خوب بود.»