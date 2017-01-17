ترامپ بدتر از اوباما نیست/«دونالد» قربانی کمپین نفرت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در ارتباط با رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت: دونالد ترامپ قربانی کمپین جهانی نفرت است و نمی تواند بدتر از باراک اوباما باشد.

ترامپ در رقابت های انتخاباتی آمریکا رهبران ونزوئلا را متهم به سرکوب مردم این کشور کرده و بعد از پیروزی در انتخابات نیز اظهاراتی را علیه ونزوئلا ایراد کرده بود.

اما رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به این اظهارات گفت: ترامپ نمی تواند بدتر از اوباما باشد؛ این تمام چیزی است که می توان گفت. اوباما جهان را با تروریسم به ستوه آورد و در آمریکای لاتین وی را با سه کودتا به یاد می آورند.

به نوشته رویترز، ونزوئلا در ابتدای روی کار آمدن اوباما از این رویداد استقبال کرد اما اندکی بعد سیاست های امپریالیستی آمریکا را محکوم کرده و واشنگتن را به دخالت در امور دیگر کشورها و تلاش برای کودتا در کشورهای برزیل، پاراگوئه و هندوراس متهم کرد.

مادورو در ادامه توصیف خود از ترامپ گفت: رسانه های جهان در حال بررسی ترامپ هستند و ما از اینکه یک کمپین جهانی در سراسر جهان به ویژه دنیای غرب علیه ترامپ وجود دارد متعجب شده ایم.