مردم از ظرفیت بیمه برای مقابله به سوانح طبیعی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی در جلسه مدیریت بحران ایلام اظهار داشت: طبق مقررات مدیریت بحران کشور، در زمان وقوع سوانح طبیعی، غیر از خسارات وارده بر منازل مسکونی دولت به هیچ وجه مجاز به پرداخت خسارات به سایر بخش ها نیست و خسارات وارده بر بخش های مختلف باید از طریق بیمه پرداخت شود. لذا لازم است مردم از ظرفیت بیمه در این زمینه استفاده کند.

وی همچنین خواستار نظارت بیشتر فرمانداران بر پروژه های عمرانی که اعتبار آنان از محل اعتبارات مدیریت بحران تأمین شده است، شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در این جلسه، خواستار توجه به موضوع پدافند غیرعامل در همایش استانی مدیریت بحران شد.

وی همچنین ابراز داشت: از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی استان برای پربارتر برگزار کردن همایش مدیریت بحران استفاده شود.

حشمت الله عسگری همچنین خواستار استفاده از سیاست های تشویقی جهت ترغیب کشاورزان به بیمه مزارع کشاورزی شد.

احمد کرمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری- نیز در این جلسه از فرمانداران استان و اعضاء استانی و شهرستانی مدیریت بحران به خاطر زحمات صورت گرفته تشکر کرد.

لازم به است قبل از جلسه فوق، طی مراسمی با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و فرمانداران استان، ۱۰ موتور برق اضطراری سیار جهت استفاده در مواقع بحران و اضطراری در اختیار شهرستان ها قرار گرفت.