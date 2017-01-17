اطلاعات ۴۶ مسجد گلوگاه در پرتال ملی ثبت شده است

حجتالاسلام حسینعلی فعّالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلاعات تعداد ۴۶ مسجد در سامانه پرتال ملی مساجد کشور ثبتشده است، اظهار داشت: یکی از رسالتهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه بهرهگیری از قابلیتهای فضای مجازی و شبکه سایبری است به همین خاطر سامانه پرتال ملی مساجد کشور در شهرستان گلوگاه فعّال است.
مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه افزود: ایجاد شبکه تعاملی بین مساجد فعّال و محوری در فضای مجازی و ایجاد خط تولید محتوایی در جهت پمپاژ مستمر محتوایی مفید و سالم ازجمله اهداف بهروزرسانی این پرتال است.
عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلوگاه اظهار داشت: شهرستان گلوگاه نیز همانند سایر شهرستانهای کشور بااطلاع رسانی که از طریق پوستر و بروشور انجام داد از هیات های امناء مساجد خواسته شد تا اطلاعات و فعالیتهای مساجد خودشان را در پرتال ملی ثبت کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه تصریح کرد: قابلیتهای پرتال در چند زمینه قابلتوجه است که مدیریت ثبت و ویرایش اطلاعات مساجد به شکل دقیق و همچنین اطلاعاتی مربوط از قبیل امام جماعت، کانونهای فرهنگی مساجد، اطلاعات مجموعه کتب مساجد، ثبت فعالیتهای فرهنگی از قبیل سخنرانی، جلسات قرآن و آموزش احکام و همچنین پرسش و پاسخ و مشاورههای دینی ازجمله قابلیتهای این پرتال است.
حجتالاسلام حسینعلی فعّالی ادامه داد: ارائه پخش زنده اطلاعات به شکل صوتی و تصویری و همچنین ارائه اطلاعات و زندگینامه شهدای محلات از دیگر قابلیتهای این پرتال است.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه ابراز داشت : قابلیت سیستم امتیازدهی در خصوص میزان فعالیت هر مسجد به دو صورت است که تمامی مردم میتوانند در این نظرسنجی شرکت و امتیاز خودشان را ارائه دهند و در مرحله بعدی امتیازدهی تخصصی و کارشناسی است که از طریق مرکز انجام میشود.
گلوگاه - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه گفت: اطلاعات تعداد ۴۶ مسجد در سامانه پرتال ملی مساجد کشور ثبتشده است.
حجتالاسلام حسینعلی فعّالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلاعات تعداد ۴۶ مسجد در سامانه پرتال ملی مساجد کشور ثبتشده است، اظهار داشت: یکی از رسالتهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه بهرهگیری از قابلیتهای فضای مجازی و شبکه سایبری است به همین خاطر سامانه پرتال ملی مساجد کشور در شهرستان گلوگاه فعّال است.
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