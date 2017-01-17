۱۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)

۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و بهنام احسان پور (مازندران) پیمان بیابانی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) مهدی یگانه جعفری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) حامد رشیدی (کرمانشاه)

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) بهمن تیموری (کرمانشاه)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی و مجتبی گلیج (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) عباس طحان (مازندران) حسین شهبازی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) امیررضا امیری (لرستان)

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، عباس حاج کناری و احسان لشگری

سرپرست: علی بیات