۱۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و بهنام احسان پور (مازندران) پیمان بیابانی (تهران)
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان) مهدی یگانه جعفری (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) حامد رشیدی (کرمانشاه)
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) بهمن تیموری (کرمانشاه)
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی و مجتبی گلیج (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) عباس طحان (مازندران) حسین شهبازی (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) امیررضا امیری (لرستان)
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، عباس حاج کناری و احسان لشگری
سرپرست: علی بیات
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