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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

برای حضور در جام جهانی؛

۱۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

۱۹ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جام جهانی طی روزهای ۴ تا ۱۶ بهمن ماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)

۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و بهنام احسان پور (مازندران) پیمان بیابانی (تهران)

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)  مهدی یگانه جعفری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) حامد رشیدی (کرمانشاه)

۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی (لرستان) بهمن تیموری (کرمانشاه)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی و مجتبی گلیج (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی (خراسان شمالی) عباس طحان (مازندران) حسین شهبازی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) امیررضا امیری (لرستان)

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، عباس حاج کناری و احسان لشگری

سرپرست: علی بیات

کد مطلب 3879346

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