به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه سفر رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به کرمانشاه و دیدار با استاندار کرمانشاه با هدف بررسی ظرفیتهای استان برای میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷انجام شد.
در این نشست تفاهم نامه ای میان فدراسیون کشتی و استانداری کرمانشاه منعقد و بر این اساس میزبانی کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۷ قطعی شد.
همچنین رسول خادم با مسئولان ورزشی استان نیز دیدار کرد و بر میزبانی هرچه باشکوه تر این استان برای مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۷ تاکید کرد.
همچنین استاندار کرمانشاه نیز بر میزبانی استان در این رویداد بزرگ ورزشی تاکید داشت.
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