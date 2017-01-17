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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

با امضای تفاهم نامه میان استانداری کرمانشاه و فدراسیون کشتی؛

میزبانی کرمانشاه در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۷ قطعی شد

میزبانی کرمانشاه در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۷ قطعی شد

کرمانشاه- میزبانی کرمانشاه در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۷ با امضای تفاهم نامه میان استانداری کرمانشاه و فدراسیون کشتی قطعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه سفر رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به کرمانشاه و دیدار با استاندار کرمانشاه با هدف بررسی ظرفیت‌های استان برای میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷انجام شد.

در این نشست تفاهم نامه ای میان فدراسیون کشتی و استانداری کرمانشاه منعقد و بر این اساس میزبانی کرمانشاه در مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۷ قطعی شد.

همچنین رسول خادم با مسئولان ورزشی استان نیز دیدار کرد و بر میزبانی هرچه باشکوه تر این استان برای مسابقات کشتی آزاد جام جهانی ۲۰۱۷ تاکید کرد.

همچنین استاندار کرمانشاه نیز بر میزبانی استان در این رویداد بزرگ ورزشی تاکید داشت.

کد مطلب 3879352

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