مدارس هیئت امنایی حق دریافت پول به صورت اجباری را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباسپور امروز در نشست خبری که در ساختمان علاقه مندان وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است، گفت: شوراهای آموزش و پرورش در سال ۹۴ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته اند. حدود ۱۰ درصد افزایش درآمد نیز از محل عوارض شهرداری ها به دست آورده است.

وی ادامه داد: این درآمدها از مشارکت های مردمی، خدمات فوق برنامه، انبوه سازی، عوارض شهرداری، فروش ساختمان های بلااستفاده، اجاره ساختمان ها، هدایای دولتی و غیردولتی و مشارکت خیرین به دست آمده است.

عباسپور تصریح کرد: این درآمد صرف ساخت و ساز، تامین فضای آموزشی فعالیت های آموزشی و پرورشی، اردوها و مسائل دیگر می شود.

به گفته وی، پیش بینی می شود در سال جاری ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش درآمد شوراهای آموزش و پرورش داشته باشند.

عباسپور با اشاره به مدارس هیئت امنایی افزود این مدارس با تصویب شوراهای آموزش و پرورش مجوز می گیرند. تعداد دو هزار و ۷۶۴ مدرسه هیئت امنایی در سراسر کشور مجوز دارند.

مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد ۸۱۳ هزار و ۱۸۶ دانش آموز نیز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند. تعداد ۵۰۰ مدرسه در استان های مختلف مورد بازدید از لحاظ کیفی قرار گرفته اند. تعداد ۱۴ مدرسه به دلیل نداشتن شرایط مدارس هیئت امنایی مجوز آنان ملغی شد و به مدرسه دولتی تبدیل شدند.

عباسپور بیان کرد: مدارس هیئت امنایی چیزی به عنوان شهریه ندارند، آنچه دریافت می شود داوطلبانه است. تمام دریافت ها و پرداخت های مدارس هیئت امنایی را شوراهای آموزش و پرورش مصوب می کنند البته نمی توانیم یک مبلغ متمرکز را اعلام کنیم.

وی تصریح کرد: مدارس هیئت امنایی نباید فراتر از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند؛ اگر هر مدرسه ای این پول را دریافت کند آن هم به صورت اجباری تخلف است.