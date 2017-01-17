اعلام حمایت مدیران شهری از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی ظهر امروز به همراه مدیران صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با حضور در دفتر رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تهران با علیرضا دبیر، هادی ساعی و اعضای این کمیسیون و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه که در محل شورای شهر تهران برگزار شد، ابتدا محمد جمشیدی، مدیر عامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن تشکر از علیرضا دبیر برای هماهنگی و برگزاری جلسه خلاصه ای از شرح وظایف و عملکرد صندوق ارائه داد و در ادامه اذعان کرد: به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین بودجه، مدتی است حقوق اعضای صندوق پرداخت نشده و از این رو با مساعدت آقای علیرضا دبیر جلسه ای شکل گرفت که در آن بتوانیم از پتانسیل موجود در شورای شهر تهران جهت درآمدزایی برای قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور استفاده کنیم.

جمشیدی در ادامه ضمن معرفی شرکت های زیر مجموعه صندوق و توانمندی های شرکت ها از معاونان و روسای حاضر در جلسه دعوت به همکاری نمود تا با مشارکت خود، این شرکت ها را در جهت درآمدزایی و بهبود شرایط اقتصادی صندوق اعتباری حمایت یاری کنند.

در ادامه علیرضا دبیر ضمن بررسی توانایی های هر یک از شرکت ها و بحث و تبادل نظر با حاضرین در جلسه، حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش را بخشی از وظایف شورا دانست و افزود: با مشارکت شورا و استفاده از قابلیت های صندوق می توان شرکت های زیر مجموعه صندوق را فعال کرد و از درآمد ایجاد شده، دغدغه های موجود برای ارائه خدمت به اعضای صندوق علی الخصوص پیشکسوتان را مرتفع کرد.

هادی ساعی ازدیگر حاضرین جلسه که از اعضای صندوق نیز است، بیان داشت : فعالیت های و مشارکت ها باید به صورتی شکل بگیرد که در کوتاه مدت و بلند مدت جوابگوی نیازهای اعضای صندوق باشد. این نباشد که طرحی ارائه شود و فعالیتی شکل بگیرد که بعد از مدتی غیرفعال شده و یا با تغییر و تحولی در شورای شهر این مشارکت ها متوقف شود.

در پایان ضمن جمع بندی نظرات حاضرین، محمد رضایی رئیس سازمان ورزش شورای شهر به عنوان نماینده شورا جهت ارتباط با صندوق و پیگیری جلسات و اقدامات بعدی معرفی شد.

در این جلسه به غیر از افراد مذکور، یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، پشمچی زاده معاون شهرسازی شهرداری تهران، مازیار حسینی معاون حمل و نقل شهرداری تهران، حیدریان قائم مقام معاونت مالی اقتصادی شهرداری، مطیعی فرد رئیس سازمان املاک، افندی زاده قائم مقام معاونت حمل و نقل، و همچنین آقایان عبدالهی معاون امور اقتصادی، نصیبی قائم مقام،میرحسنی معاون مالی و اداری، زاکانی مشاور مدیرعامل و دادفر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور حضور داشتند.