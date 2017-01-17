اروپا اختیاردار سرنوشت خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی اظهار داشت: ترامپ نمی تواند درباره سیاست های جاری در اتحادیه اروپا اظهار نظر کند.

وی با اشاره به مواضع ضد اروپایی ترامپ در گفتگو با نشریات تایمز و بیلد اعلام کرد: ترامپ نمی تواند درباره ماندن یا خروج کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا اظهار نظر کند. رئیس جمهوری جدید آمریکا باید بداند که اروپا برای تعیین سرنوشت خود مختار بوده و نیازی به تعیین سیاست از جانب وی ندارد.

صدر اعظم آلمان همچنین با انتقاد از سخنان ترامپ درباره سیاست های وی در قبال پناهجویان گفت: من در انتظار آغاز به کار ترامپ در پست ریاست جمهوری هستم، سعی در تداوم همکاری با واشنگتن داشته، اما تمام آن منوط به سیاست های اجرایی ترامپ خواهد بود.

رئیس جمهوری جدید آمریکا قرار است از روز جمعه در کاخ سفید شروع به کار کند.