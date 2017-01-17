اجرای «خنیاگران مهر» را به تاخیر انداختند/ موسیقی با طعم عذرخواهی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود طبق برنامه ارائه شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر گروه «خنیاگران مهر» دوشنبه شب ۲۷ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه رود، اما با تاخیر در برگزاری کنسرت ارکستر ملی و طولانی شدن اجرای این گروه تمامی برنامه های مرتبط با تالار وحدت دچار تغییر شد.

همین تغییر در ساعت اجرای برنامه منجر به این شد که گروه «خنیاگران مهر» پس از اجرای ارکستر ملی و اجرای ارکستر «نیلپر» با دو ساعت تاخیر و نزدیک ساعت ۱۲ شب کنسرت خود را در تالار وحدت آغاز کند.

وحید تاج خواننده گروه «خنیاگران مهر» که به همراه سایر اعضای این مجموعه از تاخیر پیش آمده ناراضی به نظر می آمدند قبل از شروع کنسرت خطاب به مخاطبان گفت: امیدوارم به بزرگواری خودتان ما را برای این تاخیر ناخواسته ببخشید. ما از همه شما برای صبری که کردید بی‌نهایت ممنون هستیم. فقط همین.

نیوشا بریمانی سرپرست گروه «خنیاگران مهر» هم خطاب به حاضران در جلسه گفت: گروه ما در این تاخیر واقعا بی تقصیر بودند چرا که ما از صبح برای هماهنگی در تالار وحدت حضور داشتیم و خودمان هم از این وضعیت پیش آمده خسته و ناراحتیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از بهزاد عبدی آهنگساز گروه که برای ضبط موسیقی در خارج از کشور حضور دارد، یاد کرد.

بعد از صحبت های تاج گروه «خنیاگران مهر» قطعات «پرواز» اثری برای قانون و ارکستر و تک نوازی صدا سدیفی، «بشنو از نی» با شعر مولوی، «با باران می رقصد» اثری برای قیچک و ارکستر با تک نوازی شیما شاه محمدی، «در محاصره»، «ماه ... سکوت و تو» اثری برای کمانچه و ارکستر با تک نوازی نیوشا بریمانی، «سخن عشق»، «رسوای دل» به آهنگسازی علی تجویدی، «تک سوار» اثری برای تار و ارکستر و تک نوازی هیلا فیض پور، «از یاد رفته»، «حیرانی»، «بزمان» اثری برای رباب و ارکستر با تک نوازی ترگل خلیقی، «شورج بار» به آهنگسازی زوینار هوانسیان، «خوشه چین» و «طرحی نو» را برای مخاطبان اجرا کردند.

بهزاد عبدی آهنگساز، وحید تاج خواننده، نیوشا بریمانی سرپرست و نوازنده کمانچه، شیما شاه محمدی و نازنین روستا نوازندگان قیچک آلتو، نگین زاده وکیلی نوازنده قیچک باس، هیلا فیض پور و ترگل خلیقی نوازندگان تار، رخساره رستمی نوازنده تار، بهاره حیدری نوازنده تار، بهاره حیدری نوازنده تارباس، صدا سدیفی نوازنده قانون، شید قاضی نوازنده نی، مهرناز دبیرزاده نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای و عسل ملک زاده نوازنده دف و دایره گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دادند.