به گزارش خبرگزاري مهر، محمدحسين صفار هرندي با تاكيد بر شناسايي حيطه ها و زمينه هاي غيرمستقيم و موثر بر انيميشن اظهار داشت: "در جامعه برخي آداب و رسوم و رفتارهاي ممدوح و مذموم وجود دارد كه با طراحي تعليمات آموزنده مي توان در گسترش يا از بين بردن از اين عادات در قالب انيميشن قدم هاي موثر برداشت."



وي با تاكيد بر ظرفيت هاي بالقوه جهان اسلام افزود: "ما در امر توليدات هنري بايد نسبت هاي خود را با جهان اسلام بسنجيم. جهان اسلام در آينده يك هويت جمعي و قابل اعتنا پيدا مي كند و به طور قطع اولين نيازهاي آن نيازهاي فرهنگي خواهد بود. كشورهاي بزرگ حوزه تمدن اسلام به دليل داشتن منابع غني و قدرت بالقوه اقتصادي مي توانند بزرگترين منابع و دستمايه توليدات فرهنگي قرار گيرند."



وزير ارشاد با تاكيد بر توسعه همه جانبه و پايدار در عرصه صنعت و هنر افزود: "بدون شك ايران قدرت بزرگ صنعتي و علمي منطقه در آينده خواهد بود و زودتر از چشم انداز 20 ساله به پيشرفت هاي چشمگير دست خواهد يافت، اما از همين امروز بايد بسترهاي رشد و جايگاه فرهنگي آن زمان را ترسيم كرد."



وي شوراي فرهنگ عمومي را يكي از زمينه ها و عرصه هاي مطلوب براي ساخت و توليد انيميشن عنوان كرد و گفت: "با تبديل كتاب علمي صنعتي كشور به انيميشن خود به خود نوعي آموزش غيرمستقيم براي جامعه فراهم خواهد شد. بايد هنر انيميشن را از حاشيه خارج كرد. در دو عرصه كتابخواني و فعاليت هاي قرآني مي توان از هنر انيميشن بهره هاي فراوان گرفت."



در اين نشست معاون امور سينمايي وزير ارشاد نيز انيميشن را هنري با ظرفيت بالا و توانمندي هاي فراتر از سينماي زنده عنوان كرد و دليل اصلي در حاشيه ماندن اين هنر را در كشور محدوديت بازار و توليد صرف داخلي دانست. مهندس جعفري جلوه احياء و گسترش سينماي مستند و تجربي، حمايت از توليد آثار كوتاه و بلند و توليد سه فيلم سينمايي در طول يك سال گذشته را از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه عنوان كرد.

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