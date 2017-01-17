به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پیش از این هم نشان داده بود همانقدری در نوشتن بیانیه تخصص دارد که در مربیگری فوتبال دارد. او که به مقوله بیانیه نویسی علاقه زیادی دارد و در این زمینه استعداد و توانمندی‌اش را بارها به نمایش گذاشته، این بار نیز با لحنی تند پاسخی (به زعم خودش) دندانشکن را به اصلی ترین منتقد و یا بهتر بگوییم به نظر خودش به اصلی ترین آلترناتیوش در تیم ملی داد. بیانیه‌ای بلند و بالا و پر و پیمان.

اما باید گفت کی‌روش گویا این بار تمرکز و دقت همیشگی را هنگام نگارش این بیانیه نداشت و به همین دلیل مرتکب چند اشتباه عجیب شد. اشتباهاتی که نشان می‌دهد آقای بیانیه نویس در فن بیانیه نوشتن قدری دچار افت شده است.

کی‌روش در قسمتی از بیانیه فیسبوکی خود به اردوی تیم ملی کرواسی اشاره می‌کند که در این خصوص باید گفت که تیم ملی کرواسی بدون لژیونرها و بدون بازیکنان اصلی لیگ کرواسی راهی چین شده و بازیکنانی به این اردو رفتند که برای اولین یا دومین بار به اردو دعوت شده‌اند. این در حالی است که همین تیم کرواسی برای حضور در چین رقم قابل توجهی دلار کسب کرده است.

سرمربی تیم ملی ایران در بخش دیگری از بیانیه مفصلش به بازی‌های تدارکاتی چین و ازبکستان اشاره کرده و با اشاره تلویحی به اجرای این برنامه در کوران مسابقات داخلی آنها این بازی‌ها را همچون چماقی بر فرق فوتبال ایران کوبیده است.

کی روش در حالی برنامه‌های تیم ملی این دو کشور را با برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی ایران مقایسه می‌کند که لیگ دو کشور چین و ازبکستان تعطیل هستند و فصل جدید فوتبال این دو کشور هنوز آغاز نشده است. فصل جدید لیگ این دو کشور در بهمن ماه آغاز می‌شود و تیم‌های ملی این دو کشور در فاصله بین دو لیگ به انجام بازی های تدارکاتی مشغول هستند.