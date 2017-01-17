کسی که تنها نقل کننده نظرات دیگران باشد، دلال علم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار با جمعی از مسئولان و مدیران مرکز خدمات حوزه های علمیه، اظهار داشت: همه کشورهای دنیا از شرق تا غرب عالم، کمیته امداد دارند و بودجه سالانه ای برای کمک به فقراء و نیازمندان کشورهای خود اختصاص می دهند، این کمک ها، کمک های عاطفی است که در همه کشورها وجود دارد.

وی تاکید داشت: فرق جوهری نظام اسلامی با دیگر نظام ها در این خصوص، این است که آنها به افراد بی بضاعت کمک عاطفی می کنند و ما باید به این افراد کمک عقلی و عاقلانه کنیم.

وی با اشاره به کلامی از حضرت علی علیه السلام اذعان داشت: حضرت امیر علیه السلام می فرماید من در مواجهه با فقر، گردن فقر را می زنم! کمک به فقیر از هر کسی ساخته است اما ریشه کنی فقر و گردن زدن فقر، نه! حضرت می فرماید من با اشتغال زایی و کمک به ایجاد کار، فقر را ریشه کن می کنم، من کار عقلانی انجام می دهم وگرنه کمک به فقیر یک کار عاطفی است که از هر کسی ساخته است.

وی با بیان اینکه «انسان با کرامت خلق شده است» خاطرنشان کرد: با اینکه مزدوری در اسلام به شدت نهی شده است، اما بسیاری حاضرند مزدور باشند. پیامبر(ص) دست کارگری را بوسید که برای خود کار می کرد نه اینکه مزدور کسی باشد.

آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: اساس روحانیت، این فرهنگ را در نظر دارد و با کرامت زندگی می کند، اگر ما با این روحیه پیش برویم خداوند هم عنایت خواهد داشت و بدانیم اگر کریمانه زندگی کنیم خداوند هم کریمانه خواهد بخشید.

وی با بیان اینکه «در فرهنگ دینی باید مردم را اکرام کرد و نه اطعام» تصریح داشت: همه ما شنیده ایم که حضرت فاطمه سلام الله علیها افطار خود را به یتیم و مسکین و اسیر داد؛ اما آن زمان که مسلمان اسیر در مدینه نبود، اسیر از کافرانی بودند که در جنگها به اسارت درآمده بودند، یعنی حضرت افطار خود و فرزندان خود را به کافر بخشید و این کرامت اهل بیت علیهم السلام است، ما اگر با داشتن این مکتب نتوانیم خود را اداره کنیم حقیقتاً خسارت است.

وی ادامه داد: ما یک سرمایه داریم که آن «شرح صدر» ماست که آن را هم خود ائمه(ع) به ما داده اند و با آن انشاالله راه را پیش خواهیم برد.

آیت الله جوادی آملی در فراز دیگری از سخنان خود با تاکید بر شناسایی طلاب نخبه و مستعد و حمایت از آنها بیان داشت: گرچه حفظ نظام بر همه ما واجب است، اما این واجب کفایی است، حیف است یک طلبه فاضل که می تواند استاد خارج شده و فقیه باشد، برای تامین عائله خود وارد کارهای اجرایی شود.

وی اظهار داشت: یک طلبه فاضل و با استعداد، مسئولیت دارد تا در حوزه بماند و خلاء مرجع و استاد را در آینده پر کند و وظیفه ما این است که این طلبه فاضل را تامین و بورسیه کنیم تا وارد کارهای اجرایی نشود، چرا که اساس حیات حوزه به مراجع و اساتید است.

وی مدیریت «سید مرتضی (ره)» در حوزه علمیه نجف را یادآور شد و بیان داشت: خروجی نجف مدیون مدیریت و عقلانیت «سید مرتضی» است، وقتی وی زعیم حوزه علمیه نجف شد، ابتدا وقف کردن را یاد مردم داد که وقف می تواند برای تربیت شاگردان و تامین کتاب و لوازم التحریر طلاب هم باشد، در گام بعدی با شناسایی طلاب نخبه ، آنها را بورسیه کرد به این طریق توانست شیخ طوسی ها را تربیت کند.

وی ادامه داد: «سید مرتضی» قائم به عقل بود و امروز نیز حوزه ،عقلانیت، مدیریت و فهم «سید مرتضی» را می خواهد تا بتواند خود را اداره کند.

وی خاطرنشان کردند: کسی که تنها نقل کننده نظرات دیگران باشد، دلال علم است، فقیه کسی است که نظریه پرداز و صاحب نظر باشد و شما نیز باید در مقابل حمایتی که از طلاب با استعداد می کنید، به جدّ از آنها خروجی علمی بخواهید.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام ربانی رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه، گزارشی از اقدامات انجام شده ، خدمت وی ارائه نمود.