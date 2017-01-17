همکاری ایران و سریلانکا در حوزه آزمایشگاه آنالیز نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پریما جایانتا، وزیرعلوم، فناوری و تحقیقات سریلانکا نیز در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به پیشرفت های قابل توجه ایران در حوزه علم و فناوری، گفت: پس از بازدید از دستاوردهای علمی و فناورانه ایران به این نتیجه رسیدیم که علیرغم وجود تحریم‌ها، کشور ایران در حوزه‌های مختلف فناوری پیشرفت های بسیار خوبی داشته و دید مثبتی نسبت به توسعه علم و فناوری در ایران پیدا کردیم.

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های ایران در حوزه علم و فناوری،بسترهای متعددی برای همکاری در زمینه تبدیل مواد خام تولیدی توسط سریلانکا و صادرات آن در راستای ایجاد ارزش افزوده برای کشورمان، فراهم است که این مهم نیاز به بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته سایر کشورها دارد.

به گفته پریماجایانتا، در دیدارهایی که داشتیم برای همکاری مشترک بین ایران و سریلانکا در حوزه های مختلف نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، ICT و مواد پیشرفته مذاکراتی صورت گرفت که امیدواریم این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده و مهم برای همکاری مشترک در زمینه تجهیز آزمایشگاه آنالیز نفت، گاز و روان‌سازها بود که قرار بر این شد این طرح در کشور سریلانکا اما با همکاری و تامین تجهیزات توسط ایران صورت گیرد.

وزیر علوم، فناوری و تحقیقات سریلانکا بیان کرد: قرار بر این شد که بین موسسه ITI سریلانکا و صندوق توسعه فناوری نانو، یک برنامه عملیاتی در حوزه فعالیت های مشترک شده و همکاری ها در این حوزه به صورت سیستماتیمک پیگیری شود.

در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه توسعه همکاری‌های فناورانه بین دو کشور، توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیرعلوم، فناوری و تحقیقات سریلانکا به نمایندگی از هر دو دولت منعقد شد.