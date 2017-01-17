محمدجواد بگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سال گذشته نخستین کلینیک صنعتی در شهرک صنعتی سگزی برگزار شد و تاکنون ۲۶ کلینیک در شهرک ها و نواحی صنعتی مختلف تاسیس شده است.

وی بیان داشت: بیش از یک هزار و ۱۴۵ نفر از مدیران واحدهای مختلف صنعتی به این کلینیک‌ها مراجعه و بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر خدمات مشاوره‌ای گوناگون دریافت کردند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اعلام کرد: با برگزاری کلینیک های کسب و کار، ارتباط بین صنعتگران و مشاوران برقرار که موجب توسعه فرهنگ مشاوره و کاهش هزینه ها و افزایش تولید و بهبود کیفیت شد.

وی اعلام کرد: کلینیک کسب و کار در کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی راه‌اندازی شد.

بگی بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۵ شرکت مشاور صنعتی در رشته‌های گوناگونی نظیر سرمایه گذاری، بازاریابی و بازرگانی، طراحی و نظارت ساختار ساخت و ساز، مالی و حسابداری ، مالیاتی، صادرات و واردات، صندوق ضمانت سرمایه گذاری و صادرات راه‌اندازی شده است.

وی بیان داشت: همچنین در امور حقوقی، بیمه، استاندارد، مدیریت کیفیت، عارضه یابی و بهینه سازی سیستم ها و خطوط تولید، شناسایی و ثبت شرکت های دانش بنیان، نانو فناوری، تجارت الکترونیک و غیره طی اجرای دستورالعمل های سازمان تشکیل و با انعقاد قرارداد ۲۸ دفتر به مشاورین واگذار و تجهیز شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: به منظور در دسترس قرار دادن خدمات مشاوره، شرکت شهرک های صنعتی اصفهان تصمیم گرفت با استقرار مشاورین در شهرک ها و نواحی صنعتی به صورت سیار شرایطی فراهم آورد تا از نزدیک به صنعتگران مشاوره داده شود.

وی تصریح کرد: برای این منظور در ابتدا در شهرک یا ناحیه صنعتی مکانی مناسب شناسایی و تجهیز و برای یک روز معین مشاورین را در غرفه های مختلف مستقر کردیم و با اطلاع رسانی قبلی از طریق پیامک، دعوتنامه رسمی و بنر از مدیران واحدهای صنعتی برای حضور در کلینیک سیار دعوت به عمل می آید تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.