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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

کتاب «بغض‌های نارس» منتشر شد

کتاب «بغض‌های نارس» منتشر شد

شیراز- مجموعه شعر «بغض‌های نارس» اثر فرنگیس شنتیا شاعر شیرازی به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  بغض‌های نارس دومین کتاب شعر شنتیا شاعر و روزنامه نگار شیرازی است که اکنون به بازار نشر رسیده است.

این کتاب دربرگیرنده ۵۳ قطعه شعر است که به سبک شعر نو سروده شده و در برگیرنده مضامین عاشقانه و اجتماعی هستند.

سوگند، صبر جمیل، آرامش، زجرکش،  اتفاق، بی سرگذشت، دزد لبخند، دعای خیر، بشارت، رهایی، میراث درد، تمنا و... عناوین این مجموعه شعر را تشکیل می دهند.

در ذیل چند قطعه از اشعار وی را می خوانیم:

قسم به فقر

وقتی که در جوانی کمرم را می لرزاند

قسم به روزهای بی نان اما صبور

قسم به شبهای بی مرد اما نجیب

قسم به شرم

وقتی که از وصله پینه های زندگی ام بیرون می زد

قسم به زن

در لحظه ای که از دندان‌های پر از چرک می گریخت

شناسه کتاب:

عنوان: بغض های نارس

نویسنده: فرنگیس شنتیا

ناشر: فصل پنجم

محل نشر: تهران

موضوع: شعر فارسی

شمارگان: ۱۰۰۰  نسخه

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه

سال نشر: چاپ اول، ۱۳۹۵

کد مطلب 3879371

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