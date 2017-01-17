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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشور:

بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین در کشور پیشتاز است

بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین در کشور پیشتاز است

قزوین- دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشور گفت: بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و از این منظر یکی از بنیادهای پیشتاز در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار  مهر، آیت‌الله محمد حسن اختری ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین بر تقویت ارزش‌های دینی و جلوگیری از تضعیف آن‌ها تأکید کرد و افزود: هر چه بتوانیم ارزش‌های دینی را تقویت کنیم، خدمت در جامعه توسعه می‌یابد.

وی ضمن تقدیر از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین از برنامه‌های بنیاد عفاف و حجاب، اظهار کرد: بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و از این منظر یکی از بنیادهای پیشتاز در کشور محسوب می‌شود.

دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب کشور بیان کرد: ورود به حوزه عفاف و حجاب از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در راستای تقویت ارزش‌های دینی قرار دارد.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه یادآور شد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که در جامعه مطالبه ترویج عفاف و حجاب به وجود بیاید و همه مردم در این حوزه دغدغه‌مند شوند.

وی با تأکید بر این‌که موفقیت در حوزه عفاف و حجاب مستلزم ترویج آن از سوی مردم است، اضافه کرد: اگر موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نشود، نمی‌توانیم در این حوزه آن‌گونه که باید موفق عمل نماییم.

آیت الله عبدالکریم عابدینی  امام‌جمعه قزوین نیز اظهار کرد: در برنامه‌ریزی منطبق با قرآن، «عقیده» نخستین گام در حوزه عفاف و حجاب محسوب می‌شود، چرا که انسان باید عقیده‌ای منطبق با وحی، توحید و اعتقاد به مبدأ و معاد داشته باشد.

وی تصریح کرد: همین که عقیده ساخته می‌شود، انگیزه و شوق «عبادت و بندگی» در انسان ایجاد و تقویت می‌شود و یکی از اهداف نزول سوره حمد نیز تقویت بنیان‌های اعتقادی انسان است.

امام‌جمعه قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی روح عبادت و بندگی در انسان پا می‌گیرد، انسان به مرحله «تقوا» می‌رسد و در نهایت انسان با بهره‌مندی از تقوای الهی به «کرامت» دست می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین به اهمیت کرامت در نگاه دینی اشاره و خاطرنشان کرد: کرامت بالاترین سطح از فضائل اخلاقی محسوب می‌شود و عفاف نمونه‌ای از کرامات اخلاقی است.

وی با بیان این‌که حجاب یکی از خروجی‌های عفاف به شمار می‌آید، گفت: کسی که عفیف شود، به خاطر این‌که از پشتوانه اعتقادی مستحکمی برخوردار می‌شود، حجابش عاریه نخواهد بود و همواره در این حوزه جدیت خواهد داشت.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: باید ساختارهای برنامه‌های حوزه عفاف و حجاب را از منابع دینی، نظیر قرآن و نهج‌البلاغه استخراج کنیم تا فعالیت‌هایمان در این حوزه ماعنداللهی شود.

در ابتدای این دیدار فاطمه محمدبیگی، دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین گزارشی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه کرد.

کد مطلب 3879372

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