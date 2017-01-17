گرانی پرتقال بیشتر دلیل شکایات مردمی است/احتمال کمبود در شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز علی اسماعیلی دوشنبه شب، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با هشدار به نبود پرتقال در ایام عید، اظهار داشت: امسال به دلیل سرمازدگی، پرتقال شمال نداشتیم و پرتقال‌هایی که هم اکنون در سطح بازار موجود است، پرتقال جنوب است که تا یک ماه دیگر این پرتقال‌ها تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه به دلیل کمبود شدید پرتقال احتمال گران شدن این میوه در ایام عید وجود دارد به طوری که حتی به کیلویی بیش از هفت هزار تومان هم می‌رسد، ادامه داد: تنها راه حل تامین پرتقال شب عید، واردات پرتقال از ترکیه است.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی اصفهان تصریح کرد: پرتقال‌های که هم‌اکنون وجود دارد کیفیت بالایی ندارد و این در حالی است که با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد.

فروش پرتقال‌های تلخ و خشک در سطح بازار

وی اعلام کرد: پرتقال‌های والنسیای وارداتی بسیار بی کیفیت است و این در حالی است که این وضعیت به دلیل نبود پرتقال شمال و جنوب در بازار به وجود آمده است.

اسماعیلی گفت: پرتقال‌های والنسیا بسیار خشک و تلخ است و با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ ذخیره‌ای از پرتقال برای شب عید نداریم، ادامه داد: در جنوب کشور، پرتقال‌ها را انبار کردند که با قیمت گزاف در شب عید به سطح بازار برسانند.

از پس دلال‌ها بر نمی‌آئیم

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی اصفهان با اشاره به اینکه از پس دلال‌ها بر نمی‌آئیم، ادامه داد: قیمت پرتقال را هم ‌اکنون دلال‌ها معین می‌کنند.

اسماعیلی با اشاره به دو کانون اصلی کشت و تولید پرتقال در شمال و جنوب ایران، ادامه داد: ۷۰ درصد پرتقال مصرفی در اصفهان از باغ های شمال کشور تامین می شود و ۳۰ درصد این میزان مربوط به جنوب است.

وی تاکید کرد: پرتقال جنوب از شهرهای همچون شیراز، فسا، داراب، جهرم و کازرون تامین می شود.

اسماعیلی به بسته بندی میوه و به ویژه پرتقال اشاره کرد و گفت: بسته بندی میوه باعث دوام و عدم دور ریز آن می شود و صرفه اقتصادی بیشتری را از تولید کننده تا مصرف کننده رقم خواهد زد.

وی با اشاره به دیگر میوه های پرمصرف در عید نوروز گفت: قیمت موز بیشتر بر مبنای تحولات اقتصادی بین المللی است.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی اصفهان پیش بینی کرد که تامین این میوه در ایام نوروز با مشکلی مواجه نشود.

وی همچنین درباره نارنگی به عنوان دیگر میوه پرمصرف در نوروز تصریح کرد: قیمت این میوه نیز در نوروز به نسبت الان تغییر چندانی نخواهد داشت و این میوه به حد کافی در بازار عرضه خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه بیشترین حجم خیار توزیع شده در اصفهان در شهرهای یزد و بندرعباس و همچنین دهاقان ( ۸۵ کیلومتری جنوب اصفهان) کشت می شود، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم که این میوه نیز شرایط مطلوبی برای ایام نوروز داشته باشد.

وی اعلام کرد: ۷۰۰ واحد عرضه میوه و سبزی فعال و ۳۰۰ واحد نیز در حال دریافت مجوزهای لازم هستند.