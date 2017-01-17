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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

عضو کمیسیون بهداشت خبر داد؛

تامین بودجه تعرفه پرستاری از محل درآمد بیمارستان ها

تامین بودجه تعرفه پرستاری از محل درآمد بیمارستان ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بزرگترین مشکل حال حاضر پرستاران، اجرا نشدن قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، حیدرعلی عابدی اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم به برخی مشکلات پرستاران پرداختیم تا به بهبود وضعیت شغلی و بازار پرستاران کمک شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه یکی از اقدامات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است تاکید کرد: دولت در عدم اجرای این قانون همواره مشکل کمبود بودجه را مطرح می کند برای همین به دنبال تامین بودجه آن در لایحه بودجه ۹۶ هستیم.

وی یکی از راه های تامین بودجه را تخصیص درامد بیمارستان ها به پرستاران دانست و افزود: در جلسه مشترکی که با وزیر و معاونان وزارت بهداشت داشتیم، پیشنهاد دادیم قسمتی از درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها برای پرداختی به پرستاران در ضابطه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: با تلاش کمیسیون برای تامین بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مشکلات پرستاران تا حدودی رفع می شود.

عابدی گفت: خوشبختانه  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نگاهی جدی به رفع مشکلات پرستاران دارد و امیدوارم در این دوره اتفاقات خوبی برای جامعه پرستاری بیافتد.

کد مطلب 3879389
حبیب احسنی پور

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