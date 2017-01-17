فیلم/باخت خانگی شهرداری اراک مقابل شهرداری کاشان واعتراض هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال کشور تیم شهرداری اراک نتیجه بازی را پس از چندین پیروزی پی در پی، در تهران به تیم شیمیدور واگذار کرد و برخی از مسایل مالی در این تیم و تعویق پرداخت های تعهدی از سوی باشگاه، همه معادلات را به هم ریخت به نحوی که شنیده شد تیم شهرداری اراک مقابل تیم بسکتبال شهرداری کاشان حاضر نخواهند شد.

در هفته پانزدهم نیز در مصاف شهرداری های اراک و کاشان بسیاری از بازیکنان اراک در میدان حاضر نشدند و بازی در کوارتر اول با پنج بازیکن میدانی شروع شد و در کوارتر دوم هم با همه افت و خیزها، چندین بار بازی به خاطر اعتراضات هواداران به نحوه بازی بازیکنان تیم شهرداری اراک متوقف شد.

در کوارتر سوم، ناظر مسابقات و نماینده فدراسیون اعلام کرد به دلیل رفتار نامناسب برخی هواداران، بازی باید بدون تماشاگر ادامه پیدا کند که این مساله هم می رفت تا به جنجال کشیده شود که با پا درمیانی غفاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان که در سالن مسابقات حضور داشت موضوع فیصله پیدا کرد و بازی آغاز شد.

در کوارتر چهارم بازیکنان شهرداری اراک تلاش کردند تا نتیجه را به سود خود تمام کنند، اما متاسفانه خیلی دیر شده بود و در واقع به راحتی برد قطعی خود را به همنام کاشانی اهدا کردند.

سرانجام بازی با نتیجه ۹۸بر۷۹ به سود تیم بسکتبال شهرداری کاشان رقم خورد.