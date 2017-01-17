به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی امروز در نشست خبری که امروز در ساختمان علاقه مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: اگر بتوانیم جایگاه قانون شورا که در سال ۷۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد را به درستی تعریف کنیم بسیاری از مشکلات نظام آموزشی حل می شود.

وی افزود: امروزه هر جا صحبت از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود انتظارات از حوزه آموزش و پرورش آغاز می شود، این حوزه نیازمند به کارگیری خرد جمعی است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: خوشبختانه بالاترین مقام استانی به عنوان رئیس در شوراهای آموزش و پرورش حضور دارد. اگر بتوانیم مشکلات هر منطقه را به خصوص در عرصه تعلیم و تربیت در همین شوراها مورد بحث قرار دهیم مشکلات حل می شود.

گرد با اشاره به اصلاح قانون شوراها نیز بیان کرد: یک کار سفارشی پژوهشی برای تحلیل و تجزیه قانون شوراها داده ایم و به زودی نتایجش اعلام می شود و پس از آن به دولت تقدیم خواهیم کرد و به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: باید سالانه شوراهای آموزش و پرورش ۱۲ جلسه در هر منطقه و استان برگزار کنند. در برخی استان ها بیش از این ۱۲ جلسه نیز برگزار می شود و فرمانداران، نماینده ائمه جمعه و روسای سازمان ها نیز حضور دارند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تخلفات مالی و دریافت شهریه مدارس هیات امنایی گفت: دریافت هزینه در مدارس هیات امنایی دارای ضابطه مالی است، اگر قرار است مبالغی دریافت شود حتما باید با موافقت انجمن اولیا و مربیان و جلسه با اولیای دانش آموزان صورت گیرد. اگر دانش آموزی بضاعت مالی نداشته باشد نباید از او هزینه ای دریافت شود.

وی بیان کرد: مدارسی داشته ایم که مبالغ فوق برنامه را افزایش داده بودند اما خدمتی را اضافه نکرده بودند که با آنان برخورد شد و مجوز آنها پس گرفته شد.