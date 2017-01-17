  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

رئیس سازمان مدارس غیردولتی:

سند پشتیبان قانون شوراهای آموزش و پرورش تهیه می‌شود

سند پشتیبان قانون شوراهای آموزش و پرورش تهیه می‌شود

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: سند پشتیبان قانون شوراهای آموزش و پرورش را برای اصلاح قانون و بازنگری در برخی آیین نامه ها تهیه خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی امروز در نشست خبری که امروز در ساختمان علاقه مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: اگر بتوانیم جایگاه قانون شورا که در سال ۷۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد را به درستی تعریف کنیم بسیاری از مشکلات نظام آموزشی حل می شود.

وی افزود: امروزه هر جا صحبت از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود انتظارات از حوزه آموزش و پرورش آغاز می شود، این حوزه نیازمند به کارگیری خرد جمعی است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: خوشبختانه بالاترین مقام استانی به عنوان رئیس در شوراهای آموزش و پرورش حضور دارد. اگر بتوانیم مشکلات هر منطقه را به خصوص در عرصه تعلیم و تربیت در همین شوراها مورد بحث قرار دهیم مشکلات حل می شود.

گرد با اشاره به اصلاح قانون شوراها نیز بیان کرد: یک کار سفارشی پژوهشی برای تحلیل و تجزیه قانون شوراها داده ایم و به زودی نتایجش اعلام می شود و پس از آن به دولت تقدیم خواهیم کرد و به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: باید سالانه شوراهای آموزش و پرورش ۱۲ جلسه در هر منطقه و استان برگزار کنند. در برخی استان ها بیش از این ۱۲ جلسه نیز برگزار می شود و فرمانداران، نماینده ائمه جمعه و روسای سازمان ها نیز حضور دارند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تخلفات مالی و دریافت شهریه مدارس هیات امنایی گفت: دریافت هزینه در مدارس هیات امنایی دارای ضابطه مالی است، اگر قرار است مبالغی دریافت شود حتما باید با موافقت انجمن اولیا و مربیان و جلسه با اولیای دانش آموزان صورت گیرد. اگر دانش آموزی بضاعت مالی نداشته باشد نباید از او هزینه ای دریافت شود.

وی بیان کرد: مدارسی داشته ایم که مبالغ فوق برنامه را افزایش داده بودند اما خدمتی را اضافه نکرده بودند که با آنان برخورد شد و مجوز آنها پس گرفته شد.

کد مطلب 3879394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها