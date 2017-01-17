به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران در امارات که قرار بود برای آماده سازی بازیکنان برگزار شود به خاطر اتفاقات و مشکلاتی که بوجود آمد عملا ثمری برای تیم ملی نداشت و مشاجرات لفظی کی روش با مسئولان فدراسیون و برانکو ادامه پیدا کرد.

یکی از مواردی که در اردوی امارات باعث عصبانیت و ناراحتی کارلوس کی روش شده بود پرداخت نشدن حقوق دستیارانش از سوی فدراسیون فوتبال بوده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که پس از بازگرداندن بازیکنان پرسپولیس به تهران عملا اردوی امارات به هم ریخت و کی روش که بسیار هم عصبانی بود در پی تماس های فدراسیون اعلام کرد که حقوق دستیارانش هم هنوز پرداخت نشده و به این ترتیب نمی تواند اردو را ادامه بدهد چون دستیارانش شرایط روحی خوبی ندارند.

اینکه در آن مقطع عنوان شد دستیاران کی روش به ایران بازخواهند گشت و البته با پا در میانی رئیس فدراسیون منتفی شد، به خاطر همین پرداخت نشدن حقوق آنها بوده است. این درحالی است که امیر عابدینی در مصاحبه اخیرش تاکید کرده بود که برای پرداخت دستمزد کی روش و همکارانش مشکلی ندارند.