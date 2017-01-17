نشست املاک فرسوده در منطقه ۱۰/ بودجه مناطق جنوبی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه راستگو در سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران پس از گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۰ به بازدیدهای دوره ای خود از این منطقه و بیان مشکلات آن از دیدگاه شهروندان پرداخت و اظهار داشت: وجود بافت فرسوده و ریزدانه در این منطقه از مشکلاتی است که لزوم توجه مسئولین به آن را ضروری ساخته است.

وی از نشست بعضی املاک فرسوده و عدم توان مالکین آن به نوسازی به عنوان مسئله دیگر یاد کرد و افزود: براین اساس لازم است با کمک و همراهی بیش از پیش مسئولین و تخصیص اعتبار لازم در بودجه سال۹۶ نسبت به رفع این مشکل اقدام اساسی صورت پذیرد.

رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران، افزایش سرانه فضای سبز و بوستان را از ضرورت های دیگر دانست وگفت: با توجه به جمعیت قابل توجه جوانان منطقه لازم است سازمان ورزشی شهرداری تهران با تخصیص کارت ورزش شهروندی به این جمعیت، امکان رفع این مشکل را فراهم سازد.

راستگو به بار ترافیکی خیابان کمیل اشاره کرد و اظهار داشت: نیاز به احداث پارکینگ عمومی موضوعی است که رفع آن باید هرچه سریع تر در دستور کار قرار گیرد .