آزمایشات HLA بیماران پیوندی در اصفهان باید تحت پوشش بیمه قرارگیرد

سید اصغر رفیعایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین اجتماعی در تهران هزینه آزمایشات HLA را به بیمار میپردازد و این در حالی که تامین اجتماعی اصفهان هزینه این آزمایشات که برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان تحمیل میشود، به بیمار بر نمیگرداند.
وی بیان داشت: این در حالی که یک بیمار برای پیدا کردن مشابه سلولی خود شاید نیاز باشد که بارها این آزمایشات انجام دهد و اینکه برای هر آزمایش ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند به طورقطع بار مالی زیادی بر بیمار تحمیل میشود و لازم است که بیمهها در این حوزه ورود جدی داشته باشند.
مدیر اجرایی خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره(س)، گفت: با توجه به اینکه هر ساله بیماران زیادی برای انجام پیوند مغز استخوان و پیدا کردن مشابه سلولی خود از اصفهان به تهران مراجعه میکنند و امکان انجام آزمایشات HLA در اصفهان وجود ندارد و همین مسئله بیماران را درگیر هزینههای بالایی کرده است بنابران ضرورت راهاندازی بانک اطلاعات سلولی در این استان احساس میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درصدد راهاندازی مرکز پیوند مغز استخوان است، اهمیت راهاندازی بانک اطلاعات سلولی را بیش از پیش فراهم ساخته است.
رفیعایی گفت: در همین راستا نیازمند حمایت وزارت بهداشت و دولت برای کمک در اجرایی کردن بانک اطلاعات سلولی در استان هستیم.
وی بیان داشت: در صورت راه اندازی بانک اطلاعات سلولی از بسیاری رفت و آمدها و خطرات سفر به تهران و هزینه اسکان و غیره، صرفه جویی میشود.
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