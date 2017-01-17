عملیات جستجو برای بقایای هواپیمای مالزیایی مختومه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گروه جستجوی مسئول یافتن بقایای هواپیمای MH۳۷۰ متعلق به خطوط هوایی مالزی با انتشار یک خبر رایانامه ای اعلام کرد: عملیات اکتشاف بقایای این هواپیما بدون حصول نتیجه پایان یافت.

در این گزارش آمده است: امروز و پس از گذشت دو سال، عملیات جستجو برای یافتن بقایای هواپیمای مسافربری MH۳۷۰ متعلق به خطوط هوایی مالزی، در مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع و با همکاری گروهی متشکل از سه کشور مالزی، چین و استرالیا، زیر آبهای اقیانوس هند جنوبی انجام گرفت و بدون به دست آوردن نتیجه به پایان رسید.

لازم به ذکر است که هواپیمای مسافربری MH۳۷۰ متعلق به خطوط هوایی کشور مالزی دو سال پیش در ماه مارس ۲۰۱۴ بلافاصله پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه کوالالامپور به سوی پکن، از صفحه رادار ناپدید شد. احتمال می رود که این هواپیما در آبهای اقیانوس هند سقوط کرده باشد. در این سانحه هوایی ۲۳۹ تن از مسافران و خدمه این هواپیما جان باختند.