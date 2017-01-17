رونق مساجد نشان از سطح فرهنگی مسلمانان است/ مسجد معجزه دوم پیامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع (مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی مساجد در قبال جامعه) با حضور حجت الاسلام مهران مجیدی استاد حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام مهدی اصلانی رئیس امور مساجد شهر ری روانه آنتن شد.

حجت الاسلام مجیدی در ابتدا عنوان کرد : مساجد یکی از ابتکارات اسلام برای جامعه سازی و فرهنگ سازی و مرکزی برای فعالیت های مهم در راستای گره گشایی از تمام امور بوده است و از صدر اسلام تا کنون به دلیل برکاتی که از سیر تاریخی به آن مترتب بوده است جایگاه و برکات منحصر به فردی برای مردم داشته است.

وی در ادامه اظهار کرد : باید کارکردهایی برای مساجد تعریف شود تا بتوان به صورت تمام وقت آن را باز نگاه داشت و از آنجایی که گاهی سوء مدیریت هایی در اداره آن ایجاد می شود و کارکردهای مناسب برقرار نیست نمی توان به صورت تمام وقت درهای مساجد را گشود.

این استاد دانشگاه تعریف نقش ها و مسئولیت های حاکمیت در ارتباط با مساجد را در رشد و توسعه مسجد ضروری خواند و افزود : باید بر وظایف خود بازنگری داشته باشیم و ببینیم شاخص های یک مسجد تراز برقرار است یا خیر. در این صورت است که با یک دید کارشناسی نسبت به جمعیت و نوع کاربری مساجد و... می توان به اهداف عالی در این حوزه نزدیکتر شد.

حجت الاسلام اصلانی در ادامه گفت و گو اظهار کرد : مسجد در بین نهادهای اجتماعی دارای متنوع ترین نقش هاست به طوری که اگر به نقش ها و کارکردهای آن توجه شود می توان گفت مسجد معجزه دوم پیامبر (ص) محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تمام دین های بشریت مسجد داشته است ، گفت : تاریخ تولد مسجد با تاریخ تولد انسان یکی است و حضرت آدم نخستین سازنده مسجد است و امام زمان(عج) مسجد کوفه را محل مدیریت امور خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه مسجد دارای کارکرد عبادی ، فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی ، قضایی و مدیریتی است ، تاکید کرد : مساجد اگر بخواهند رونق پیدا کنند باید پاسخگوی نیاز تمامی اقشار جامعه باشند . هر چیزی که مانع این پاسخگویی شود سبب آسیب مسجد می شود بنابراین رونق مساجد هر جامعه نشان دهنده سطح فرهنگی مسلمانان است.

وی به طرح ارتباط مساجد و مدارس اشاره کرد و گفت : مدارس و مساجدی که به میزانی از خودکفایی رسیده اند این طرح در آنها پیاده شده است و با مدیران مدارس صحبت می شود که فضای آموزشی دوم برای دانش آموزان مسجد است و بسیاری از برنامه های آموزشی مانند جلسه اولیاء و مربیان و تشویق دانش آموزان تلاشگر را می توان در مساجد برگزار کرد.

وی تصریح کرد : منزل ، مسجد ، مدرسه و محله باید در ارتباط تنگاتنگ باشند به طوری که مساجد با مسائل و مشکلات روز مردم هماهنگی داشته باشد و این روند سبب ساز ایجاد یک محله اسلامی است که در آن آرامش و امنیت برقرار است.

لازم به ذکر است برنامه «گفت و گوی فرهنگی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۰ روی آنتن شبکه رادیویی گفت و گو می رود و علاقه مندان می توانند برای دسترسی به فایل صوتی برنامه به سایت شبکه مراجعه کنند.