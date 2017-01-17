همایش ۷۰۰ نفری کارگزاران عتبات عالیات در خوزستان برگزار می شود

ناصر حویزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توانمندسازی کارگزاران زیارتی حوزه عتبات عالیات عراق گفت: این همایش ششم بهمن ماه با هدف بازآموزی، تبادل تجربه، ارائه نقطه نظرات توسط کارگزاران زیارتی عتبات، بررسی شرایط کشور عراق و به روزرسانی اطلاعات و دانش کاری کارگزاران برگزار می شود.

حویزاوی، هم افزایی برای ارتقای سطح خدمات رسانی در عتبات را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و افزود: در این همایش مدیران راهنمای گروه های عتبات، مدیران هتل ها، مدیران آشپزخانه های مرکزی و اعضای ستاد عملیات در عراق، نظرات و راهکارهای خود در مقابله با چالش های موجود را ارائه می کنند.

وی به فعالیت دو هزار و ۵۰۰ کارگزار در استان خوزستان اشاره و اظهار کرد: ۷۰۰ کارگزار حاضر در این همایش افرادی هستند که در پنج سال اخیر بیشترین همکاری را با حج و زیارت در موضوعات مختلف از جمله شناسایی، جذب و اعزام زایران داشته اند. این کارگزاران با مدارک بالای تحصیلی به صورت خودجوش و با علاقمندی وارد این عرصه شده اند و خود شاغل ادارات مختلف در استان هستند.

حویزاوی در ادامه در مورد خدمات و هزینه آن توضیح داد: ۹۰ درصد خدمات توسط دو هزار و ۵۰۰ کارگزار خوزستانی به مردم عرضه می شود که در بحث کاروان های زیارتی عتبات عالیات فعالیت و به زایران خدمت رسانی می کنند. شهروندان باید بدانند که خدمات ارائه شده توسط حج و زیارت در این سفر زیارتی اصلا قابل قیاس با کاروان های «آزاد بر» نیست و با توجه به اتفاقات و حوادثی که ممکن است در این سفر رخ دهد مثل آتش سوزی هتل و یا حادثه ای که برای شهدای حله رخ داد، مطلوب است که زایران تحت پوشش حج و زیارت و با بیمه اقدام به سفر کنند تا هم تحت بیمه خدمات درمانی باشند و هم در هتل های مناسبی مستقر شوند زیرا بارها پیش آمده که زایران بعد از بازگشت نارضایتی خود از افراد آزاد بر را اعلام کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان در مورد سرفصل های این همایش یک روزه گفت: در این برنامه اهداف، سیاست ها، طرح ها و برنامه های تعیین شده در حوزه عتبات، مشکلات اعزام های استانی، فواید و آسیب های آن، دقت در انتخاب منابع انسانی، توجیه وظایف آنان و طرح نوین عتبات و آثار و تبعات آن به بحث گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ۷۰۰ نفری کارگزاران زیارتی عتبات عالیات عراق در خوزستان ششم بهمن ماه با حضور سرپرست سازمان حج و زیارت کشور، مدیرکل اداره عتبات عالیات و دیگر مسئولان سازمان مرکزی برگزار می شود.